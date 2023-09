PKP Polskie Linie Kolejowe ogłosiły przetarg na zaprojektowanie i realizację budowy nowego przystanku kolejowego w Dąbrowie Chełmińskiej, na linii 209 Kowalewo Pomorskie - Bydgoszcz Wschód - poinformował Przemysław Zieliński z zespołu prasowego PKP PLK.

Inwestycja zostanie sfinansowana z "Rządowego programu budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021 - 2025".

Nowy przystanek kolejowy w Dąbrowie Chełmińskiej zostanie zbudowany przy przejeździe kolejowo-drogowym w ciągu ul. Leśnej. Usytuowanie przystanku bliżej centrum wsi zapewni lepszy dostęp mieszkańców do kolei.

Infrastruktura zostanie dostosowana do potrzeb osób o ograniczonych możliwościach poruszania się. Zapewnione zostanie wygodne dojście, a wsiadanie z wysokiej konstrukcji peronu będzie łatwiejsze.

Nawierzchnia peronu będzie antypoślizgowa ze ścieżkami naprowadzającymi z wypukłą fakturą, przygotowanymi dla osób niewidomych i niedowidzących. Zamontowane zostaną wiata, ławki, gabloty na informacje dla pasażerów i rozkłady jazdy oraz oznakowanie. Perony oświetlą energooszczędne lampy LED.

Zakończenie inwestycji w Dąbrowie Chełmińskiej planowane jest w drugim kwartale 2025 roku.

Celem "Rządowego programu budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021-2025" jest przeciwdziałanie wykluczeniu komunikacyjnemu, promowanie ekologicznych środków transportu i wspieranie polskiej gospodarki. Na realizację przedsięwzięć przeznaczono ponad 1 mld zł.

Środki trafią m.in. na wybudowanie lub zmodernizowanie przystanków kolejowych, a także sfinansowanie prac związanych z zapewnieniem miejsc parkingowych dla pasażerów. W efekcie podróżni zyskają dostęp do kolejowej komunikacji wojewódzkiej i międzywojewódzkiej.

W woj. kujawsko-pomorskim program obejmuje m.in. budowę nowych przystanków Trzeciewnica, Grudziądz Śródmieście, Grudziądz Tuszewo, Grudziądz Rządz, Tuchola Rudzki Most, przebudowę przejścia podziemnego na stacji Nakło nad Notecią oraz budowę nowego dojścia do przystanku Grudziądz Mniszek. Zmodernizowano już przystanek w Grzybnie na linii z Bydgoszczy do Chełmży.

W programie uwzględniono 314 lokalizacji w całej Polsce. Na liście podstawowej jest 207 lokalizacji, a na liście rezerwowej - 107.