PKP Polskie Linie Kolejowe ogłosiły przetarg na zaprojektowanie i budowę nowego przystanku w Trzeciewnicy koło Nakła nad Notecią w woj. kujawsko-pomorskim, na trasie z Bydgoszczy do Piły - poinformował w poniedziałek Przemysław Zieliński z zespołu prasowego PLK.

Środki na realizację zadania pochodzą z "Rządowego programu budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021 - 2025".

Nowy przystanek w Trzeciewnicy, na linii kolejowej nr 18 (Kutno - Piła Główna), ułatwi podróże koleją w kierunku Nakła nad Notecią i Piły oraz Bydgoszczy. W sąsiedztwie przejazdu kolejowo-drogowego w ciągu ul. Łąkowej powstaną dwa perony. Wysokie konstrukcje ułatwią wsiadanie do pociągów. Wygodne dojścia do peronów będą dostosowane do potrzeb osób o ograniczonych możliwościach poruszania się.

Na przystanku znajdą się wiaty, ławki, gabloty na informacje dla pasażerów i rozkłady jazdy oraz oznakowanie, a także zamontowane zostanie jasne, energooszczędne oświetlenie. Zakończenie budowy przystanku planuje się w pierwszej połowie 2025 r.

Celem "Rządowego programu budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021 - 2025" jest przeciwdziałanie wykluczeniu komunikacyjnemu, promowanie ekologicznych środków transportu oraz wspieranie polskiej gospodarki. Na realizację programu przeznaczono 1 mld zł. Środki zostaną przeznaczone m.in. na wybudowanie lub zmodernizowanie przystanków kolejowych, a także sfinansowanie prac związane z zapewnieniem miejsc parkingowych dla pasażerów.

W woj. kujawsko-pomorskim program obejmuje m.in.: przebudowę peronów na przystanku Bydgoszcz Zachód, budowę nowych przystanków Grudziądz Centrum, Grudziądz Tuszewo, Grudziądz Rządz, Tuchola Rudzki Most oraz przebudowę przejścia podziemnego na stacji Nakło nad Notecią. Z efektów programu korzystają już mieszkańcy Grzybna, gdzie zmodernizowano przystanek na linii z Bydgoszczy do Chełmży.

W programie uwzględniono 314 lokalizacji w całej Polsce. Na liście podstawowej jest 185 lokalizacji, a na liście rezerwowej - 129.