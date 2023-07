PKP Polskie Linie Kolejowe przystępują do remontów w woj. kujawsko-pomorskim na linii kolejowej nr 215 przebiegającej przez Bory Tucholskie. W związku z robotami torowymi w lipcu okresowo zostanie wprowadzona zastępcza komunikacja autobusowa na dwóch odcinkach.

Od poniedziałku autobusy zamiast pociągów pasażerskich będą kursować pomiędzy Laskowicami Pomorskimi i Szlachtą, a od 17 do 31 lipca - pomiędzy Śliwicami i Szlachtą.

Prace remontowe będą prowadzone na 6-kilometrowym odcinku Śliwice - Szlachta linii kolejowej nr 215 (Laskowice Pomorskie - Bąk). W Laskach Tucholskich wymieniona zostanie nawierzchnia peronu. Na szlaku wymienione zostaną tory, podkłady i posypka tłuczniowa. Przewidziano też poprawienie wiaduktu oraz pięciu przepustów. Zakończenie robót planowane jest do końca sierpnia.

Po zakończeniu prac i uzyskaniu wymaganych pozwoleń pociągi pasażerskie na wyremontowanym odcinku pojadą szybciej - do 100 km/h (przed pracami do 60 km/h). Skróci to czas podróży koleją o około 4 minuty.

Wykonawcą prac będzie Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno-Torowe. Koszt przedsięwzięcia w wysokości 10 mln zł netto zostanie sfinansowany ze środków budżetowych PLK.

Przeprowadzone w latach 2019-2022 prace (wymiana nawierzchni toru, podkładów, regulacja toru, remont wiaduktów i mostów) na trasie Laskowice Pomorskie-Czersk zapewniły sprawne i bezpieczne podróże. Pociągi pasażerskie jeżdżą szybciej, do 100 km/h, na odcinku Czersk Świecki-Osie-Tleń-Śliwice. Na ten cel PLK przeznaczyły ponad 25 mln zł netto. Realizacja prac na odcinku Śliwice-Szlachta wraz z efektami prac z lat poprzednich skróci czas podróży między Laskowicami Pomorskimi i Czerskiem o około 12 minut.