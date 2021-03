KUKE w 2020 roku udzieliła gwarancji eksportowych na ponad 5 mld złotych

Eksport mleczny do UE mniej opłacalny

Nie tylko pandemia i jej konsekwencje dla globalnej gospodarki powodowały, że prowadzenie w ubiegłym roku działalności eksportowej było wyjątkowo trudne. KUKE, oprócz nowych rodzajów ubezpieczeń chroniących należności eksportowe, dostosowała do zmienionych warunków rynkowych ofertę gwarancji kontraktowych udzielanych ze wsparciem Skarbu Państwa. Uproszczono związane z nimi procedury i wymogi dokumentowe, zdecydowanie poszerzony został zakres objętych nimi towarów i usług oraz możliwości ich stosowania. Korzystanie z gwarancji KUKE wzmacnia zdolność finansową eksportera, pozytywnie wpływając na jego relacje z finansującymi bankami i umożliwiając mu znaczne zwiększanie skali działania.

- Niemal nie zdarza się, by zamawiający towar lub usługę nie zażądał wniesienia zabezpieczenia finansowego na wypadek pojawienia się problemów z wykonaniem umowy. Gwarancje kontraktowe są powszechnym sposobem zabezpieczenia realizacji umów w obrocie krajowym i zagranicznym. KUKE od lat udziela takich gwarancji. Pojawiające się wyzwania w handlu międzynarodowym wywołane koronawirusem oraz zmieniające się realia rynkowe zachęciły nas w ubiegłym roku do dokonania istotnych zmian w ofercie gwarancji kontraktowych, by wzmocnić możliwości polskich eksporterów w rywalizacji z konkurentami z innych państw wspieranymi przez ich rządy – mówi Piotr Maciaszek, dyrektor departamentu ubezpieczeń i współpracy międzynarodowej KUKE.

Do najczęściej udzielanych gwarancji kontraktowych należą gwarancje należytego wykonania, usunięcia wad i usterek bądź zwrotu zaliczki. W KUKE skorzystało z nich dotąd kilkaset polskich firm – od niewielkich, pozyskujących gwarancje na kilka tysięcy euro, po duże przedsiębiorstwa, gdzie kwota gwarancji sięgała kilkuset milionów euro. KUKE współpracuje z podmiotami z różnych branż, m.in.: energetycznej, transportowej, stoczniowej czy budowlanej.

- Z oferowanych przez nas instrumentów gwarantowanych przez Skarb Państwa korzystają firmy zawierające kontrakty przede wszystkim w Unii Europejskiej, ale również w innych państwach rozwiniętych oraz rozwijających się, w tym na rynkach podwyższonego ryzyka. Zamawiającym może być podmiot publiczny lub prywatny. Dzięki wprowadzonym ostatnio modyfikacjom dotyczącym gwarancji mogą być one wykorzystywane wspólnie przez członków konsorcjum, w skład którego poza polską firmą wchodzą również podmioty z lokalnego rynku. Zrezygnowaliśmy z dotychczasowych obowiązków dokumentowych, czyniąc proces uzyskania gwarancji szybszym i prostszym – podkreśla Piotr Maciaszek.