KUKE: W styczniu spowolnienie niewypłacalności

W ciągu ostatnich 12 miesięcy ogłoszono ich prawie 900 i stanowią one 64 proc. wszystkich przypadków niewypłacalności, podczas gdy przed rokiem ten odsetek był o 20 pkt proc. niższy. Jak wskazujemy od kilku miesięcy, to efekt wprowadzonej w czerwcu 2020 r. uproszczonej procedury – w styczniu była ona wykorzystywana w ponad 80 proc. restrukturyzacji.

Szerszy obraz, jaki wyłania się z analizy szkodowości w KUKE, nie skłania na razie do pesymizmu, ponieważ kontrahenci naszych klientów wywiązują się na czas z zobowiązań finansowych i dotyczy to rynku krajowego oraz eksportu. Trzeba brać jednak pod uwagę, że w portfelu KUKE dominują przedsiębiorstwa przemysłowe i handlowe, a niewielki jest udział sektora usług najsilniej dotkniętego pandemią. Dane makroekonomiczne z początku roku potwierdzają utrzymywanie się generalnie trendów z końca 2020 r., choć należy zwrócić uwagę na spadek produkcji budowlanej, co jest pochodną słabości inwestycji. Liczone przez GUS wskaźniki klimatu koniunktury w poszczególnych segmentach gospodarki są stabilne, z tendencją do lekkiej poprawy. Wraz z postępującą akcją szczepień można oczekiwać stopniowego łagodzenia obostrzeń, co będzie przekładać się na rosnący optymizm konsumentów i przedsiębiorców.

Sporządzany przez KUKE i PFR indeks upadłości w przemyśle utrzymał w styczniu poziom 0,71 proc. z poprzedniego miesiąca wobec 0,57 proc. rok wcześniej (najwyższy poziom w 2020 r. wskaźnik odnotował w lipcu – 0,79 proc.). Indeks rozpoczętych restrukturyzacji również pozostał bez zmian – 0,66 proc. Rok wcześniej wynosił 0,56 proc. W drugiej połowie 2020 r. nastąpiło odbicie dynamiki produkcji sprzedanej oraz wskaźników koniunktury w przemyśle szybciej niż stało się w 2009 r. po globalnym załamaniu finansowym z poprzedniego roku.

W branży handlowej indeks upadłości obniżył się minimalnie z 0,65 do 0,64 proc. Rok wcześniej wynosił 0,87 proc. W przypadku restrukturyzacji zanotowano wzrost do poziomu 0,53 proc. z 0,52 proc. (przed rokiem było to 0,34 proc.). Sprzedaż mebli, RTV, AGD oraz żywności jest stosunkowo odporna na spadki w obecnej sytuacji rynkowej.