Kurs euro w środę obniżył się do niespełna 4,76 zł

W środę ok. 16.40 kurs euro wynosił 4,76 zł, co oznacza umocnienie się złotego w ciągu dnia o przeszło 2 proc.

Autor: PAP

Data: 09-03-2022, 17:47

Kurs euro w środę obniżył się do niespełna 4,76 zł /fot. PTWP

W środę podczas konferencji prasowej prezesa NBP Adama Glapińskiego złoty wyraźnie się umocnił. W jej trakcie euro spadło poniżej 4,8 zł. Wspólna waluta ok. 15.30 kosztowała 4,78 zł, a ok. 16.40 było to niespełna 4,76 zł, co oznacza, że w ciągu dnia złoty do euro zyskał ponad 2 proc.

Złoty umocnij się do dolara

Złoty wzmocnił się także do dolara. O 15.30 jego cena wynosiła 4,33 zł, a ok. 16.40 - już niewiele ponad 4,31 zł, co oznacza umocnienie się złotego w ciągu dnia o 3,3 proc.

Frank szwajcarski także stracił w stosunku do złotego. Ok. 15.30 kosztował 4,66 zł, a ok. 16.40 - 4,65 zł, co oznacza umocnienie się w ciągu dnia złotego o ponad 3,1 proc.