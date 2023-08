Biznes i technologie

Kurs złotego do euro i dolara bez zmian

Autor: PAP

Data: 29-08-2023, 17:12

Kurs złotego we wtorek po południu nie zmienił się w stosunku do euro, które ok. godz. 17 kosztowało prawie 4,47 zł. Podobnie było z kursem dolara, który też się nie zmienił, złoty zyskał natomiast do franka.