Współpraca biznesowa Polski i Korei Południowej jest obecnie postrzegana poprzez pryzmat polskich zakupów koreańskich czołgów K2, a więc poprzez pryzmat wojny na Ukrainie. Prezes Kurtasz stwierdził jednak, że z perspektywy Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu, która nie zajmuje się raczej działaniami z zakresu obronności, nie widać istotnego wpływu wojny na Ukrainie na relacje polsko-koreańskie. Relacje te kształtowane są natomiast poprzez globalną rywalizację USA-Chiny: Korea Południowa produkuje komponenty, które znajdowały zastosowanie w chińskiej produkcji przemysłowej, ponieważ jednak istnieje presja USA na ograniczenie relacji gospodarczych krajów demokratycznych z Chinami, przedsiębiorcy koreańscy rozpoczęli poszukiwania możliwości zbytu swoich produktów na europejskich i amerykańskim rynkach docelowych.

Koreańczycy mocno stawiają na inwestycje w zielone technologie: produkcję baterii, magazynów energii i elektromobilność - PAIH na codzień obsługuje takie trendy. Prezes Kurtasz podał tu przykład koreańskiej firmy ANP Eneltech, produkującej nanorurki, wykorzystywane jako komponent układów scalonych. Obecnie ta firma planuje budowę zakładów produkcyjnych w trzech miejscach na świecie: Japonii, USA i w Polsce, w miejscowości Brzeg.

- W przyszłości motorem napędowym współpracy Polski i Korei Płd. będzie niewątpliwie przemysł zbrojeniowy, z uwagi na okresy zawartych kontraktów, ale jest jeszcze aspekt zielonej transformacji - mówił Paweł Kurtasz.

- Koreańczycy chcą być w Europie, ponieważ Europa będzie dużym konsumentem zielonych technologii. Żeby produkować baterie, trzeba mieć dużo energii, dużo ziemi, dostęp do gazu, dostęp do surowców. Akurat jeśli chodzi o surowce, to te w większości importujemy. Natomiast zielona transformacja dotyczy nie tylko przemysłu motoryzacyjnego i nie tylko energetyki - dochodzi tu do synergii tych dwóch wielkich przemysłów, co jest zupełnie nowym zjawiskiem. To buduje potężny rdzeń produkcyjny i to ten rdzeń będzie nam napędzał gospodarkę w najbliższych dekadach - mówił.