Krynica Vitamin: Fotowoltaika nie zapewnia bezpieczeństwa energetycznego

- Fotowoltaika, na obecnym etapie, jest atrakcyjna wyłącznie jako źródło uzupełniające i lifestyle’owe, a nie główne czy zasadnicze. Fotowoltaika w większość wypadków nie zapewnia bezpieczeństwa energetycznego – mówi w rozmowie z portalspozywczy.pl mec. Aleksander Galos, główny prawnik Krynicy Vitamin SA.

Autor: Paulina Piwowarek

Data: 07-06-2021, 12:29

Fotowoltaika przyzakładowa nie jest najlepszym modelem; fot. shutterstock.com

Fotowoltaika w polskim klimacie nie gwarantuje stabilnych i pewnych dostaw energii, pomijając elementy jakościowe (energia elektryczna też może być „różnej jakości", co zależy od różnych czynników, w tym źródła).

Krynica Vitamin rozpatruje budowę źródeł mieszanych - fotowoltaiki i źródła gazowego, ale to nie jest łatwa decyzja w świetle braku własnych doświadczeń i ryzyka.

Krynica Vitamin w zakładzie produkcyjnym na Podlasiu korzysta z energii elektrycznej, pochodzącej w 100 proc. ze źródeł odnawialnych – na mocy umowy z PGE Obrót. Deklarowany wolumen zakupowy na ten rok to prawie 10 gigawatogodzin, co pozwalałoby zapewnić energię elektryczną dla około 2400 gospodarstw domowych.

Zdaniem eksperta z Krynicy Vitamin, zarządy firm powinny być przygotowane na wzrost cen energii.

- Koszty energii będą rosły z uwagi na wzrost cen certyfikatów, a także ropy naftowej i gazu. Tych ostatnich zwłaszcza po ataku na sieci w USA i prawdopodobnie zapłacenia hakerom okupu. Spowodowało to efekt zwiększonego popytu i wzrostu cen. Także konflikty takie, jak niedawny w Palestynie, wpływają na wzrost cen energii – tłumaczy mec. Aleksander Galos, główny prawnik Krynicy Vitamin SA.

Czy można ograniczyć wzrost cen energii w firmach?

Jak dodaje nasz rozmówca, z perspektywy firmy produkcyjnej wzrost cen energii jest odczuwalny dwojako: jako wzrost bezpośrednich kosztów produkcji i jako wzrost cen surowców i transportu.

- Można próbować ograniczać ten pierwszy, ale i tak każda decyzja w tym względzie w chwili obecnej ociera się o hazard. Nie ma to dobrych modeli – tłumaczy mec. Aleksander Galos.

Fotowoltaika jako źródło energii

Zdaniem głównego prawnika Krynicy Vitamin, fotowoltaika przyzakładowa nie jest najlepszym modelem. Jednym z głównych powodów jest fakt, że w polskim klimacie nie gwarantuje stabilnych i pewnych dostaw energii, pomijając elementy jakościowe (energia elektryczna też może być „różnej jakości", co zależy od różnych czynników, w tym źródła).

- Fotowoltaika na obecnym etapie jest atrakcyjna wyłącznie jako źródło uzupełniające i „lifestyle’owe", a nie główne czy zasadnicze. Fotowoltaika w większości przypadków nie zapewnia bezpieczeństwa energetycznego. Atrakcyjna pod kątem wizerunkowym - i z takiej korzystamy - jest zielona energia, ale niekoniecznie wytwarzana przez sam zakład produkcyjny. Bo to oznacza, że przy większym zapotrzebowaniu na energie elektryczną, firma produkcyjna musi budować własne kompetencje energetyczne, czyli generuje dodatkowe koszty osobowe i ryzyka regulacyjne. Nie każdego na to stać i nie każda firma potrafi nimi zarządzać. Fotowoltaika wymaga przy tym dodatkowych nakładów albo na magazyny energii (wciąż nieopłacalne), albo inne źródła stabilne, np. gazowe lub biogazowe. Te ostatnie znowu wciąż nie są atrakcyjne cenowo. Pozostaje zatem gaz ziemny i nadzieja, że w Polsce go nie zabraknie lub że ceny nie poszybują zbyt wysoko – tłumaczy mec. Aleksander Galos.

Nasz rozmówca wspomina także o ryzykach - regulacyjnym i podatkowym.

- Tworzenie źródeł lokalnych i prosumenckich na dużą skalę odbywa się kosztem dużych firm węglowych i rozregulowuje sieć przesyłową i dystrybucyjną. Możemy sobie wyobrazić, że nawet jeśli OZE będą korzystne w krótkim okresie, to w razie zagrożenia dla firm dominujących na rynku energetyki konwencjonalnej oraz odpowiadających za przesył lub dystrybucję, bilansowanie sieci, czyli równoważenie popytu i podaży, taka działalność może zostać obłożona dodatkowymi opłatami albo na konieczne inwestycje sieciowe albo kompensującymi koszty transformacji albo po prostu zniechęcającym do tego rodzaju inwestycji alternatywnych. Zatem inwestycja, która dzisiaj powinna się zwrócić po 7-10 latach, może być mniej przewidywalna – mówi główny prawnik Krynicy Vitamin.

Fotowoltaika w parze ze źródłem gazowym

Dlatego – zdaniem eksperta - firmy takie jak Krynica Vitamin, które nawet gdyby chciały przejść na własne wytwarzanie, muszą się zmierzyć z wieloma niewiadomymi.

- Rozpatrujemy scenariusz pośredni, czyli budowa źródeł mieszanych fotowoltaiki i źródła gazowego, ale to nie jest łatwa decyzja w świetle braku własnych doświadczeń i ryzyka. Warto wspomnieć o samej procedurze inwestycyjnej, długiego procesu decyzyjnego w urzędach. Będziemy aktywnie przyglądać się rozwojowi rynku i technologiom, podejmować dalsze decyzje z dłuższą perspektywą. Mamy bardzo solidne opracowanie biznesowe sześciu różnych scenariuszy technologicznych i spośród nich będziemy wybierać – podsumowuje mec. Aleksander Galos.

- Nasza firma opowiada się za zrównoważonym rozwojem a my i nasi klienci chcą ograniczać do minimum ślad węglowy w naszych produktach. Musimy jednak mieć też na względzie nasze własne bezpieczeństwo energetyczne, dlatego nie planujemy zbyt gwałtownych ruchów. Liczymy, że może jest kwestią czasu, gdy na rynku pojawią się wielkoskalowe źródła czystej energii, może ze słońca, może z morskiego wiatru, a może z wodoru? - dodaje.

