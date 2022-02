Kwarantanna dla obcokrajowców krótsza o 7 dni

Polska skraca termin kwarantanny dla osób przybywających spoza UE. Od 11 lutego 2022, niezależnie od kierunku przyjazdu do Polski, kwarantanna wjazdowa co do zasady trwa 7 dni, zamiast wcześniejszych 14. Zmiana wynika z nowelizacji rozporządzenia Ministra Zdrowia opublikowanego w Dzienniku Ustaw.

Zdaniem Tomasa Bogdevica, dyrektora generalnego międzynarodowej agencji zatrudnienia Gremi Personal, powyższe rozporządzenie to bardzo dobra wiadomość zarówno dla przyjeżdżających do pracy w Polsce cudzoziemców, jak i ich pracodawców.

– Pozytywne skutki tej decyzji polski rynek pracy odczuje niemal natychmiast. Skrócenie kwarantanny oznacza, że polski pracodawca szybciej dostanie tak potrzebnych mu dziś pracowników, a pracownik szybciej zacznie zarabiać – uważa Tomas Bogdevic.

Polska gospodarka po pandemii

Polska gospodarka odradza się po pandemii i pilnie potrzebuje rąk do pracy. Zapotrzebowanie na pracowników w 2022 roku będzie na rekordowym poziomie: taki wniosek wynika z danych Barometru Zawodów – badania wykonanego na zlecenie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Po raz pierwszy od 7 lat w Barometrze nie znalazły się zawody z nadwyżką podaży – ani w skali całej Polski, ani w poszczególnych regionach.

Więcej obcokrajowców

– W agencji Gremi Personal tak gorącego stycznia nie było od początku pandemii. Liczba otwartych wakatów u naszych klientów jest obecnie pięciokrotnie wyższa, w porównaniu z początkiem ubiegłego roku. Rekrutacja również wzrosła – o 40%. Im mniej obostrzeń i ograniczeń – tym więcej chętnych do pracy obcokrajowców – podsumowuje Tomas Bogdevic.