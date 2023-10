Program "Przyjazne osiedle", który wychodzi naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, zmieni oblicza naszych osiedli i poprawi komfort żyjących na nich osób - powiedział w poniedziałek w Bydgoszczy minister w KPRM Łukasz Schreiber.

Schreiber, ubiegający się o ponowny wybór na posła z drugiego miejsca na liście PiS w okręgu bydgoskim (nr 4), wziął udział we wspólnej konferencji prasowej z kandydującą po raz pierwszy do Sejmu z trzeciego miejsca na tej samej liście Grażyną Szabelską, bydgoską radną i pełnomocnikiem wojewody kujawsko-pomorskiego ds. rodziny. Z dziennikarzami kandydaci PiS spotkali się na bydgoskim osiedlu Kapuściska, w części, która powstała na przełomie lat 60. i 70.

"Program +Przyjazne osiedle" ma zmienić oblicza naszych osiedli, ale to również program bardzo ważny z punktu widzenia mieszkańców. Ocieplenie budynków to tylko jedna sprawa, która już w części została wykonana, ale druga sprawa niezwykle kluczowa to są windy, których brakuje w naszych blokach. To rzecz, o której mówią nie tylko osoby niepełnosprawne i osoby w starszym wieku, ale także młodzi rodzice z dziećmi. Kolejne sprawy to place zabaw, stan ulic, które nie zawsze są utwardzone, ścieżki rowerowych, a także kwestia parkingów osiedlowych" - wyliczał Schreiber.

Minister podkreślił, że to wszystko wpływa na komfort i standard życia, a wpisuje się w to, co Prawo i Sprawiedliwość robi od kilku lat. Dodał, że to bardzo ważny program. "Chcemy rozmawiać i konsultować te sprawy z mieszkańcami, każdy może odpowiedzieć na pytanie czego najbardziej potrzebuje na naszym osiedlu. Te sprawy przez lata podnosili również bydgoscy radni PiS" - zaznaczył Schreiber.

Szabelska podkreśliła, że program "Przyjazne osiedle" wychodzi naprzeciw zapotrzebowaniom mieszkańców wszystkich osiedli, szczególnie tych, które są z wielkiej płyty.

"Program +Przyjazne osiedle+ wychodzi naprzeciw przemianom naszego społeczeństwa, w tym szczególnie przemianom demograficznym. Modernizacje bloków w aspekcie zamontowania wind w sposób szczególny odpowiadają zapotrzebowaniom seniorów, osób starszych, ale też matek z dziećmi. Innym aspektem podnoszonym chociażby przez mieszkańców tego osiedla jest brak parkingów" - powiedziała kandydatka.

Szabelska zaznaczyła, że mieszkając na tym osiedlu, które powstało około 50 lat temu, w szczególny sposób może zaświadczyć z jakimi problemami borykają się mieszkańcy, na przykład próbując zaparkować.

Według Szabelskiej, rząd w pierwszym roku funkcjonowania programu zamierza na jego realizację przeznaczyć około 5 mld zł, a założono, że program potrwa 10 lat. Zaznaczyła, że termomodernizacja, a także przewidziana w programie fotowoltaika przyczynią się do obniżenia wysokości rachunków mieszkańców.