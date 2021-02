Labocanna chce przejąć HemPoland, pioniera polskiego rynku konopi, za 16 mln zł

Labocanna, spółka notowana na NewConnect, złożyła ofertę przejęcia HemPoland, jednego z największych podmiotów w sektorze konopnym w Polsce, właściciela marki CannabiGold. Tym samym Labocanna rozpoczyna proces akwizycji na polskim rynku CBD. Oferta nabycia 100 proc. udziałów za cenę 5,5 mln CAD (16 mln zł) została skierowana do The Green Organic Dutchman Holdings LTD, notowanego na giełdzie w Toronto, właściciela polskiej spółki.