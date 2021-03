Labocanna chce uruchomić plantację medycznej marihuany

Cenę nieruchomości ustalano na 5,45 mln zł, w tym 450 tys. zł przypada na zadatek płatny do 8 marca br.

- Obserwujemy na rodzimym rynku duże zmiany postrzegania marihuany medycznej wśród Polaków. Szacuje się, że nawet milion osób cierpi na schorzenia, przy których leczenie marihuaną mogłoby pomóc. Na ten moment w polskich aptekach marihuana jest dostępna w formie suszu zawierając ok. 19 proc. THC oraz ok. 1 proc. Obecna sytuacja prawna pozwala na zakup medycznej marihuany, jednak zabrania jej upraw w granicach naszego kraju. Ta cała sytuacja powoduję, iż pomimo zalegalizowania, dostęp do niej jest znacznie utrudniony, a przede wszystkim drogi – mówi Michał Jura, prezes Labocanna SA.

Mimo, iż, nowelizacja przepisów pozwalająca przygotowywanie leków z wykorzystanie konopi weszła w życie w Polsce pod koniec 2017 r., to jednak korzystanie z medycznej marihuany w Polsce, według Labocanna pozostawia wiele do życzenia. W 2019 r. sprzedało się jej raptem 70-80 kg. Zdaniem rynkowych ekspertów medyczna marihuana jest bardzo rzadko przepisywana przez lekarzy ze względów ekonomicznych. Chemiczne lekarstwo to często wydatek kilku złotych, a jeden gram medycznej marihuany to kilkadziesiąt złotych.

– 1 gram kosztuje minimum ok. 60 zł, podczas gdy średnio pacjent miesięcznie może potrzebować ok. 30 g. 1800 zł za miesięczną kuracje to zdecydowanie zbyt dużo na kieszeń większości Polaków. Wysokość ceny jest w głównej mierze wynikiem dużych kosztów sprowadzenia marihuany zza granicy. Według prostych wyliczeń, produkcja krajowa mogłaby obniżyć cenę nawet do 4,5 zł za 1 gram– wskazuje Michał Jura.

Dodaje, że w pierwszej kolejności Labocanna ma się skupić na uprawach we współpracy z placówkami naukowymi.

Umowa przyrzeczona zostanie zawarta do dnia 29 października 2021 r., a koszalińska nieruchomość zostanie wydana spółce w dniu zapłaty całej kwoty transakcji. Do tego czasu Labocanna będzie prowadzić prace remontowe, w celu zapewnienia odpowiedniej infrastruktury do rozpoczęcia upraw. Aby uzyskać medyczną marihuanę wysokiej jakości w zamkniętym pomieszczeniu niezbędnym jest zapewnienie roślinom hermetycznej oraz światłoszczelnej przestrzeni uprawnej. Dodatkowo, ważnymi czynnikami w uprawie są odpowiednie mieszanki glebowe, nawozy czy też poziom wilgotności. Dzięki temu możliwa jest standaryzacja procesów i powtarzalność oczekiwanej jakości i charakterystyki kwiatów. Metoda indor zapewnia większe niż inne rodzaje uprawy konopi plony - od 4 do 8 w ciągu roku.