Labocanna: czekamy na oficjalną odpowiedź TGOD ws naszej oferty przejęcia HemPoland

- Przede wszystkim czekamy na oficjalną odpowiedź TGOD w sprawie przejęcia HemPoland. Wartość spółki wskazana w ofercie nabycia jest ofertą wstępną. Ostateczna wartość transakcji będzie uzależniona od wyników procesu due diligence oraz przeprowadzonych negocjacji. Oferta jest ważna do 14 dni, jesteśmy otwarci na rozpoczęcie rozmów – mówi Michał Jura, prezes Labocanna SA.

– Dodatkowo, chciałbym zaznaczyć, iż HemPoland nie jest naszym jedynym celem akwizycji.

Jasno wskazaliśmy w przedstawionej strategii rozwoju, że planujemy dokonać co najmniej kilku przejęć w branży cannabis. Cały czas obserwujemy rynek pod kątem potencjalnych akwizycji – dodaje.

Oferta nabycia 100 proc. udziałów za cenę 5,5 mln CAD (16 mln zł) została skierowana do The Green Organic Dutchman Holdings LTD, notowanego na giełdzie w Toronto, właściciela polskiej spółki. Jest to certyfikowana ekologiczna firma z branży konopi, która koncentruje się na rynku zdrowia i dobrego samopoczucia.

HemPoland to pierwsza prywatna firma w Polsce, która uzyskała licencję na uprawę i przetwórstwo konopi przemysłowych w naszym kraju. Została założona w 2014 r. przez pioniera branżowego Macieja Kowalskiego, działacza ruchu "Wolne konopie", a obecnie prezesa Kombinatu Konopnego. Spółka zajmuje się przetwórstwem konopi włóknistych oraz produkcją znanych konopno-pochodnych suplementów diety oraz kosmetyków CannabiGold. Jest to jeden z największych polskich podmiotów zajmujących się przemysłem konopnym, którego kapitał własny na koniec 2019 r. wyniósł ponad 41 mln zł, a w 2019 r. wygenerował ponad 29,5 mln zł przychodu przy 2,2 mln zł zysku netto. W 2018 r. całość udziałów HemPoland została przejęta za 38,4 mln zł przez Green Organic Dutchman Holdings Ltd.

Labocanna S.A. prowadzi działalność, która skupiona jest na trzech głównych obszarach:

· dystrybucja spożywczych oraz medycznych konopno-pochodnych produktów

· prace produktowe nt. zastosowania konopi w kosmetykach, tworzywach oraz włókiennictwie

· uprawy oraz produkcja konopi

Celem spółki Labocanna jest zbudowanie ekologicznego hubu, który będzie składał się z firm koncentrujących swoją działalność w wielu segmentach rynku konopnego, a tym samym osiągnięcie pozycji lidera rynku konopnego w regionie Europy Środkowo-Wschodniej do końca 2026 roku.

