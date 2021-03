Labocanna kupi 20 proc. Medican Campus, razem będą rozwijać uprawę konopi

Paweł Kiciński, jako główny akcjonariusz Labocanna zobowiązał się do zawarcia umowy sprzedaży 765.000 akcji imiennych serii C Labocanna na rzecz Kontrahenta za 765.000 zł.

Podwyższenie kapitału zakładowego Medican Campus zostanie dokonane nie poźniej niż 60 dni od dnia zawarcia umowy. Środki pozyskane przez Kontrahenta mają zostać przeznaczone m.in. na zakup maszyn i urządzeń służących do profesjonalnej ekstrakcji konopi, produkcji olejku konopnego zawierającego CBD oraz na rozwój i marketing Kontrahenta.

- Za dokonaną sprzedaż akcji na rzecz Kontrahenta Emitent zapłaci na rzecz Pawła Kicińskiego wspólnie wynegocjowaną kwotę. Sprzedaż akcji na rzecz Kontrahenta była warunkiem kluczowym przystąpienia Kontrahenta do umowy inwestycyjnej. Jednocześnie Paweł Kiciński zobowiązał się, że do końca 2022 r. pozostanie jednym z głównych akcjonariuszy Emitenta, natomiast Kontrahent zobowiąże się do niezbywania nabytych akcji Emitenta przez okres 24 miesięcy od dnia ich nabycia – czytamy w raporcie giełdowym Labocanna.

Spółki zobowiązały się do współpracy przy rozwoju Labocanna i Medican Campus, a w szczególności mają współpracować w zakresie leczniczej marihuany, o której planie uprawy informowała niedawno Labocanna.

Docelowo Labocanna będzie współpracować z Medican Campus, by przekształcić ją w spółkę akcyjną i wesprzeć w pozyskaniu 3.0 mln zł do 31 grudnia 2022 r. ramach podwyższenia kapitału zakładowego, a następnie w zakresie możliwości wprowadzenia akcji do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie pod nazwą NewConnect.

- Dodatkowo w umowie został wprowadzony zapis, że w przypadku, gdy nie dojdzie do pozyskania kwoty 3.000.000,00 zł (trzy miliony złotych) Kontrahent ma prawo żądania odsprzedaży objętych przez Emitenta udziałów za cenę 400.000,00 zł (czterysta tysięcy złotych) oraz konieczność zwrotnej sprzedaży 765.000 (siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy) akcji Emitenta nabytych przez Medican Campus od Pawła Kicińskiego – czytamy dalej w raporcie.

Medican Campus jest instytucją szkoleniową, która zajmuje się edukacją i dostarczaniem informacji o zastosowaniu konopi w teorii, praktyce oraz profilaktyce zdrowotnej; jest organizacją cieszącą się zaufaniem świata medycznego w Polsce i Holandii oraz liderem produkcji w jednej z najdynamiczniej rozwijających się branż w Europie.

