Labocanna podwyższyła cenę w ofercie kupna HemPoland

Oferta została złożona do The Green Organic Dutchman Holdings LTD z siedzibą w Kanadzie, która jest właścicielem spółki TGOD Europe B.V. z siedzibą w Amsterdamie, Niderlandy, która to z kolei jest 100 proc. udziałowcem w HemPoland Sp. z o.o.

- Emitent złożył nową ofertę, gdyż poprzednia, ze względu na brak otrzymania niezwłocznej odpowiedzi, przestała wiązać. Emitent przeanalizował ogólnodostępne dokumenty dotyczące spółki HemPoland sp. z o.o. oraz rynek, na którym działa i zdecydował się ponowne wystąpić do Kontrahenta z ofertą nabycia udziałów – podała Labocanna.

W nowej ofercie Labocanna wskazała listę dokumentów (finansowych, korporacyjnych oraz księgowych), które będą stanowić podstawę określenia rzeczywistej wartości udziałów spółki HemPoland Sp. z o.o. oraz będą stanowić ewentualna podstawę do negocjacji kwoty wskazanej w ofercie. Spółka Labocanna zastrzegła termin, do którego oczekuje na otrzymanie przedmiotowych dokumentów, tj. do dnia 19 marca 2021 r. W przypadku braku otrzymania dokumentów we wskazanym terminie oferta przestaje wiązać.

W lutym Labocanna złożyła ofertę przejęcia 100 proc. udziałów HemPoland, jednego z największych podmiotów w sektorze konopnym w Polsce, za cenę 5,5 mln CAD (16 mln zł).

Czytaj też: „Labocanna chce przejąć HemPoland, pioniera polskiego rynku konopi, za 16 mln zł”

Czytaj też: "The Green Organic Dutchman: oferty przejęcia HemPoland nie odzwierciedlają jej wartości"

HemPoland to pierwsza prywatna firma w Polsce, która uzyskała licencję na uprawę i przetwórstwo konopi przemysłowych w naszym kraju. Została założona w 2014 r. przez pioniera branżowego Macieja Kowalskiego, działacza ruchu "Wolne konopie", a obecnie prezesa Kombinatu Konopnego. Spółka zajmuje się przetwórstwem konopi włóknistych oraz produkcją znanych konopno-pochodnych suplementów diety oraz kosmetyków CannabiGold. Jest to jeden z największych polskich podmiotów zajmujących się przemysłem konopnym, którego kapitał własny na koniec 2019 r. wyniósł ponad 41 mln zł, a w 2019 r. wygenerował ponad 29,5 mln zł przychodu przy 2,2 mln zł zysku netto.

Celem spółki Labocanna jest zbudowanie ekologicznego hubu, który będzie składał się z firm koncentrujących swoją działalność w wielu segmentach rynku konopnego, a tym samym osiągnięcie pozycji lidera rynku konopnego w regionie Europy Środkowo-Wschodniej do końca 2026 roku.

Zacznij sprzedawać produkty spożywcze w sieci - wypróbuj serwis Giełda Rolna