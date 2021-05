Labocanna szykuje się do kolejnej akwizycji w branży konopnej

Labocanna, spółka działająca w branży konopnej, szykuje się do kolejnych akwizycji po tym jak na początku tego roku zawarła umowę kupna 20 proc. akcji Medican Campus .

W marcu Labocanna, działająca w branży konopnej, zawarła umowę inwestycyjną z Medican Campus Sp. z o.o., ze swoim głównym akcjonariuszem Pawłem Kicińskim oraz wspólnikami Medican Campus, zgodnie z którą Labocanna obejmie 20 proc. udziałów w kapitale zakładowym Medican Campus za 1,17 mln zł.

Na początku drugiego kwartału 2021 Labocanna podjęła rozmowy z kolejnym ciekawym podmiotem, których finalizacji jest bardzo blisko.

Dla Labocanna rok 2020 był okresem zmian i reorganizacji, który był kontynuowany również na początku bieżącego roku. W 2020 roku spółka nie prowadziła istotnej działalności gospodarczej koncentrując się na procesie porządkowania struktury swojego bilansu.

Rok 2020 spółka zamknęła niewielkim zyskiem netto, który wynikał przede wszystkim z zawartych umów związanych z jej reorganizacją na przestrzeni tamtego okresu.

Trwający rok 2021 to jak na razie okres kontynuacji istotnych zmian w spółce. Na początku bieżącego roku spółka opublikowała aktualizację strategii rozwoju na kolejne lata i jak dotąd skutecznie i racjonalnie ją realizuje.

Akwizycje Labocanna

- W pierwszym kwartale 2021 roku spółka zawarła umowę inwestycyjną, zgodnie z którą ma nabyć 20 proc. udziałów w uznanym i perspektywicznym podmiocie z branży konopnej, próbowała podjąć rozmowę z dwoma innymi podmiotami, których przejęciem była zainteresowana, a na początku drugiego kwartału podjęła rozmowy z kolejnym ciekawym podmiotem, których finalizacji jest bardzo blisko - pisze w liście do akcjonariuszy Michał Jura, prezes zarządu Labocanna.

- Sytuacja ta wskazuje i potwierdza, że jeśli realizacja przyjętej strategii ma stanowić o korzyści dla akcjonariuszy spółki, to dobór podmiotów do współpracy i efektywne negocjowanie warunków zaangażowania spółki, stanowi klucz do budowy długoterminowej wartości i wyceny spółki - dodaje.

Reorganizacja i aktualizacja strategii Labocanna

Michał Jura podkreśla też, że rok 2020 był okresem zmian i reorganizacji, który decyzją kolejnych zarządów był kontynuowany również na początku bieżącego roku.

- W 2020 roku spółka nie prowadziła istotnej działalności gospodarczej koncentrując się na procesie porządkowania struktury swojego bilansu. Rok 2020 Spółka zamknęła niewielkim zyskiem netto, który wynikał przede wszystkim z zawartych umów związanych z jej reorganizacją na przestrzeni tamtego okresu. Trwający rok 2021 to jak na razie okres kontynuacji istotnych zmian w spółce. Na początku bieżącego roku spółka opublikowała aktualizację strategii rozwoju na kolejne lata i jak dotąd skutecznie i racjonalnie ją realizuje - pisze w liście do akcjonariuszy Michał Jura.

Michał Jura wskazuje też, że w marcu 2021 roku Spółka zawarła przedwstępną umowę nabycia nieruchomości o powierzchni ponad 5 tys. m2, gdzie zamierza rozpocząć działalność związaną z uprawą leczniczej marihuany.

- Spółka analizując postęp prowadzonych prac legislacyjnych w Polsce przygotowuje się do uruchomienia plantacji medycznej marihuany metodą indoor, zapewniającą optymalną kontrolę nad wszystkimi najważniejszymi parametrami uprawy. Stąd decyzja o nabyciu nieruchomości i przygotowaniu z dużym wyprzedzeniem do rozpoczęcia upraw – informuje Michał Jura.

W kwietniu 2021 r. spółka ogłosiła szczegóły planu związanego z podwyższeniem kapitału zakładowego i emisją akcji serii D.

- Zarząd spółki liczy, że obecni jej Akcjonariusze zdecydują się zainwestować w spółkę zachowując co najmniej swój dotychczasowy w niej udział. Środki jakimi spółka chce dysponować w przeważającej części mają zostać przeznaczone na realizację zaprezentowanej w lutym zaktualizowanej strategii rozwoju – informuje prezes.

Labocanna prowadzi działalność, która skupiona jest na trzech głównych obszarach: dystrybucji spożywczych oraz medycznych konopno-pochodnych produktów, prace produktowe nt. zastosowania konopi w kosmetykach, tworzywach oraz włókiennictwie oraz uprawy oraz produkcja konopi. Celem spółki jest zbudowanie ekologicznego hubu, który będzie składał się z firm koncentrujących swoją działalność w wielu segmentach rynku konopnego, a tym samym osiągnięcie pozycji lidera rynku konopnego w regionie Europy Środkowo-Wschodniej do końca 2026 roku.