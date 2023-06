Urzędnicy podatkowi z różnych państw UE będą mogli prowadzić wspólne kontrole; także na terytorium Polski, o ile polska administracja odpowie na taki wniosek pozytywnie - poinformował PAP Marcin Lachowicz z resortu finansów.

"Przewidziane w dyrektywie wspólne kontrole to kolejne narzędzie współpracy administracyjnej pomiędzy państwami członkowskimi w obszarze wymiany informacji o podatkach bezpośrednich. Współpraca w ramach wspólnych kontroli będzie polegała na wspólnym prowadzeniu niektórych czynności przez urzędników administracji podatkowych różnych państw członkowskich" - powiedział PAP dyrektor Departamentu Polityki Podatkowej w Ministerstwie Finansów Marcin Lachowicz.

Przepisy dotyczące wspólnych kontroli znalazły się w projekcie ustawy o zmianie ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw, nad którym pracuje Ministerstwo Finansów. Ustawa ma za zadanie implementować do polskiego prawa dyrektywę DAC7, dotyczącą współpracy administracyjnej pomiędzy państwami członkowskimi w dziedzinie opodatkowania.

"To nie jest nowa forma kontrolowania przedsiębiorców czy nowa forma postępowania lub działania administracji skarbowej. Dotychczasowe krajowe procedury pozostają te same - po prostu dyrektywa umożliwia administracjom skarbowym kilku krajów prowadzenie niektórych czynności wspólnie. Wspólna kontrola jest inicjowana przez uzasadniony wniosek innego państwa, o ile na ten wniosek polska administracja odpowie pozytywnie. Jeśli odpowiedź będzie pozytywna, wówczas wszczynane są odpowiednie krajowe procedury i następuje wymiana informacji między administracjami z aktywnym udziałem urzędników innych państw członkowskich" - wyjaśnił Marcin Lachowicz.

Dodał, że wymiana informacji w ramach wspólnych kontroli może dotyczyć każdego z podatnika.

"Chodzi o wymianę informacji i wspólne przeprowadzanie czynności przez administracje skarbowe państw członkowskich w toku każdej z procedur, jakie są przewidziane w prawie podatkowym danego państwa - w Polsce to mogą być czynności sprawdzające, to mogą być postępowania podatkowe, kontrole podatkowe czy kontrole celno-skarbowe. Wspólne prowadzenie czynności z urzędnikami innego państwa członkowskiego będzie mogło odbywać się na terytorium Polski, ale to rozwiązanie daje Polsce prawo do wnioskowania do innych krajów o podobne działanie, jeśli zajdzie taka konieczność. Tego typu współpraca jest już obecnie prowadzona na podstawie dyrektywy, a nowe narzędzie współpracy administracyjnej +wspólne kontrole+ zapewni dodatkowo podatnikom możliwość otrzymania raportu końcowego z uruchomionej współpracy" - dodał dyrektor Departamentu Polityki Podatkowej w Ministerstwie Finansów.