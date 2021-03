Lekarze: Wczesne śniadanie może chronić przed cukrzycą

"Zaobserwowaliśmy, że osoby, które zaczynały spożywać posiłki wcześniej w ciągu dnia, miały niższy poziom cukru we krwi oraz mniejszą insulinooporność, bez względu na to, czy ograniczały czas spożywania posiłków do 10 godzin w ciągu dnia, czy też rozkładały posiłki na 13 godzin" - mówi autorka badań dr Marriam Ali z Northwestern University w Chicago.

W badaniach uczestniczyło 10 575 dorosłych osób, które podzielono na trzy grupy, w zależności od okresu przyjmowania pokarmu w ciągu dnia - krócej niż 10 godzin, 10-13 godzin oraz ponad 13 godzin. Następnie uczestników podzielono dodatkowo na podgrupy w zależności od tego czy śniadanie spożywali przed czy po 8:30 rano.

Niższy poziom insulinooporności występował we wszystkich grupach u osób, które spożywały śniadanie przed 8:30 rano.

"Sugeruje to, że czas spożywania pierwszego posiłku ma większy wpływ na czynniki metaboliczne niż długość okna czasowego, w którym jemy" - zauważa dr Ali.