Lekcja z pandemii wg Gowina: trzeba skrócić łańcuchy dostaw i usunąć bariery protekcjonistyczne

Jak podkreślił przed wylotem na rozmowy do Berlina wicepremier Gowin, w polityce niemieckiej bardzo popularne jest pojęcie autonomii strategicznej - "autonomii w rodzaju samowystarczalności, podmiotowości Unii Europejskiej". "To jest ważne pojęcie, ale ważne jest też, by właściwie je interpretować" - wskazał.

Szef ministerstwa rozwoju, pracy i technologii powiedział, że Polska "zdecydowanie opowiada się" za zacieśnieniem współpracy gospodarczej w ramach jednolitego rynku. Zaznaczył, że "trzeba wyciągnąć lekcję z pandemii".

"Z jednej strony trzeba usunąć rozmaite bariery protekcjonistyczne, które utrudniają w ramach UE swobodny, wolny handel; z drugiej strony trzeba myśleć o tym, żeby zapewnić bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo mieszkańcom Polski, Niemiec, bezpieczeństwo dla wszystkich Europejczyków" - mówił.

Jak powiedział Gowin, w tym celu trzeba skrócić łańcuchy dostaw - to podstawowa lekcja, jaką wyciągamy z pandemii. "Trzeba rozbudować przemysł w Europie, trzeba unikać takich sytuacji, w których apteki europejskie mogą być pozbawione leków, dlatego że jakieś ważne komponenty produkowane są daleko poza granicami UE" - mówił.

Wicepremier podkreślił wagę współpracy europejskiej w ramach UE. "Równocześnie uważamy, że ta autonomia gospodarcza powinna być rozbudowana o jak najlepsze więzi transatlantyckie" - powiedział. Przypomniał, że od środy Stany Zjednoczone mają nową administrację. "Mamy wyraźne sygnały, że dla tej administracji relacje z UE będą jeszcze ważniejsze" - podkreślił. Według ministra to jest dobry prognostyk, jeżeli chodzi o współpracę UE-Stany Zjednoczone - współpracę gospodarczą, ale także militarną, czy w zakresie definiowania wspólnych priorytetów geopolitycznych.

Gowin zaznaczył, że podczas czwartkowej wizyty w Berlinie będzie poruszał m.in. kwestie zmian, jakie czekają UE. "W czasach pandemii instytucje unijne nie zawsze zdawały egzamin. Ale też zdajemy sobie sprawę z tego, że Europie znacznie łatwiej będzie wyjść z kryzysu wywołanego COVID-19 wtedy, kiedy będziemy współpracować zamiast egoistycznie ze sobą konkurować" - podkreślił.

Zwrócił uwagę, że w tym roku przypada 30-lecie podpisania traktatu o współpracy polsko-niemieckiej. "Był on fundamentem nie tylko pojednania polsko-niemieckiego, ale był fundamentem jedności Europy" - powiedział. W jego ocenie warto przy okazji tej rocznicy doprowadzić do tego, "żeby ten polsko-niemiecki tandem w jeszcze większym stopniu wpływał na kształt zjednoczonej Europy".