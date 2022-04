Leroy Merlin popełniło ogromny błąd, usuwając ukraińskich pracowników z komunikacji wewnętrznej

Jednym z głównych punktów zarządzania kryzysowego jest komunikacja z pracownikami, którzy powinni wiedzieć, jakie kroki podejmuje firma, walcząc z kryzysem. W przypadku Leroy Merlin usunięcie ukraińskich pracowników z wewnętrznej komunikacji było ogromnym błędem - mówi dr Krzysztof Chmielewski z Katedry Marketingu Akademii Leona Koźmińskiego.



Leroy Merlin zapomniał, że pracownicy to strategiczny punkt w zarządzaniu kryzysem. / fot. PAP/Ukrinform

Zdaniem eksperta w przypadku kryzysowych sytuacji - a z taką mamy do czynienia w przypadku wojny w Ukrainie - firmy często przyjmują postawę charakterystyczną dla części polityków.

- To, o czym firmy muszą wiedzieć i co muszą robić, to informowanie pracowników o swoich działaniach. Pracownicy muszą wiedzieć, w jaki sposób firma reagować będzie na kryzys, jakie będzie podejmowała działania. W przypadku Leroy Merlin usunięcie ukraińskich pracowników z wewnętrznej komunikacji było ogromnym błędem. Pracownicy, podobnie jak inni interesariusze, to jeden ze strategicznych punktów w zarządzaniu kryzysem - ocenił Krzysztof Chmielewski.

- W tym konkretnym przypadku firmie zostaje jedynie działanie ofensywne na każdym kanale komunikacyjnym. Firma musi przeprosić albo musi znaleźć winnego tej sytuacji. Można oczywiście próbować jakąś większą akcją „naprawić swoje winy”, ale moim zdaniem reputacja firmy została mocno nadszarpnięta i nie będzie to proste zadanie. Szczególnie w Polsce - dodaje.

