Lewiatan: Potrzeba szerszego otwarcia rynku pracy na cudzoziemców

Bez szerszego otwarcia rynku pracy na cudzoziemców trudno będzie utrzymać szybki wzrost gospodarczy - ocenia ekspertka Konfederacji Lewiatan Monika Fedorczuk.

Autor: PAP

Data: 23-09-2021, 14:06

Bez szerszego otwarcia rynku pracy na cudzoziemców trudno będzie utrzymać szybki wzrost gospodarczy. fot. shutterstock

Firmy odczuwają niedobór pracowników

Jak podkreśliła Fedorczuk, przedsiębiorstwa coraz silniej odczuwają niedobór pracowników, szczególnie w branży ICT, handlu, produkcji czy budownictwie.

"W wyniku procesów demograficznych (naturalnych i migracji) kurczą się zasoby pracy. W 2000 roku liczba osób w wieku produkcyjnym wynosiła 25 299 457, podczas gdy 20 lat później było to 23 846 745 osób, czyli prawie o 1,5 mln mniej. Firmy potrzebują pracowników, zarówno na stanowiskach specjalistycznych i kierowniczych, jak i do prac prostych" - powiedziała ekspertka. Zaznaczyła, że bez uzupełnienia niedoborów kadrowych przedsiębiorstwa stracą możliwości realizacji kontraktów terminowych czy wywiązywania się z zawartych umów. Dlatego, w jej ocenie, istnieje pilna konieczność szerszego otwarcia się na pracowników z państw trzecich.

Lewiatan proponuje ułatwienia dla cudzoziemców

Konfederacja Lewiatan proponuje m.in. zmianę przepisów ustawy o promocji zatrudnienia zmierzającą do wydłużenia oświadczeń o powierzeniu cudzoziemcowi pracy przez pracodawcę z obecnych 6 miesięcy w czasie kolejnych 12 miesięcy do 18/24 w ciągu następujących po sobie 24/36 miesięcy. Organizacja uważa, że w dalszej kolejności należy wprowadzić mechanizm, który w zależności od sytuacji w zakresie bezpieczeństwa narodowego i potrzeb rynku pracy, będzie pozwalał na rozszerzanie listy krajów, których obywatele mogą korzystać z procedury oświadczeniowej.

Wskazuje też na potrzebę ujednolicenia i usprawnienia działania urzędów wojewódzkich w zakresie wydawania pozwoleń na prace oraz wydłużenia okresu ich obowiązywania do 4 -5 lat (z obecnych 3 lat). "Urzędy wojewódzkie wciąż stosują odmienne praktyki m.in. w zakresie liczby i rodzaju dokumentów niezbędnych przy wydawaniu pozwolenia na pracę. W niektórych urzędach procedura trwa kilka miesięcy, co stanowi istotną barierę podejmowania legalnej pracy na terenie Polski. Warto także (ustawa o cudzoziemcach) zrezygnować z weryfikacji kwalifikacji cudzoziemca w odniesieniu do konkretnego stanowiska pracy" - powiedziała Fedorczuk.

Lewiatan: Potrzeba szerszego otwarcia rynku pracy na cudzoziemców

Jej zdaniem, w ustawie o cudzoziemcach należy także wprowadzić zmiany, które będą umożliwiać przeniesienie cudzoziemca w okresie zatrudnienia na stanowisko równorzędne lub wyższe po okresie 3 miesięcy pracy z zachowaniem zasady, że jego warunki pracy nie mogą być gorsze, przy jednoczesnym obowiązku zgłoszenia tego faktu do organu administracji w terminie 7 dni od daty zmiany stanowiska.

Ponadto potrzebne jest - według Lewiatana - wprowadzenie szybkiej ścieżki uzyskiwania pozwoleń na prace u tych pracodawców, co do których istnieje pewność, że ich procedury kadrowe i sposób działania zapewniają legalność zatrudnienia cudzoziemców. To - jak uzasadnia organizacja - znacząco usprawniłoby procedury.

Wśród postulowanych zmian znalazło się też zintegrowanie systemu wydawania oświadczeń o powierzeniu pracy i zezwoleń na prace w jednym urzędzie (powiatowym urzędzie pracy) z uwzględnieniem elektronizacji całego procesu (wyłącznie elektroniczne składanie i procedowanie wniosków, dokumenty w formie skanów poświadczonych profilem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym) oraz rozpoczęcie dyskusji na rzecz podjęcia skoordynowanych działań dotyczących integracji migrantów zarobkowych i ich rodzin.