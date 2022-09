Proponujemy proste rozwiązanie - bezpłatny posiłek w szkole dla każdego dziecka - powiedziała posłanka Lewicy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Jej formacja złożyła w piątek projekt ustawy w tej sprawie.

Lewica chce darmowych posiłków w szkole dla każdego dziecka; fot. PAP Paweł Supernak

Darmowe posiłki w szkołach

Podczas konferencji w Sejmie posłanka Lewicy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk podkreślała, że bezpieczeństwo polskich rodzin to przede wszystkim bezpieczeństwo polskich dzieci.

"Bezpieczeństwo polskich dzieci to pewność, że żadne z tych dzieci nie jest głodne, nie żyje w ubóstwie" - wskazywała.

"Dziś ok. 900 tysięcy dzieci w Polsce żyje w ubóstwie. Te dzieci idąc do szkoły często przychodzą do niej głodne, rozpoczynają lekcje z pustym żołądkiem. Tak nie da się funkcjonować. Tak nie da się rozwijać" - mówiła Dziemianowicz-Bąk.

"Jako Lewica proponujemy bardzo proste rozwiązanie - bezpłatny posiłek w szkole dla każdego dziecka" - poinformowała.

"Bezpłatny wysiłek to niewielki wysiłek dla państwa, które powinno być sprawne, a ogromna zmiana jakości życia dla tysięcy polskich dzieci" - dodała.

Posłanka Lewicy poinformowała, że jej formacja składa w piątek projekt ustawy, która zmienia w tej kwestii prawo oświatowe i gwarantuje uczniom bezpłatny posiłek w szkołach.

Zgodnie z obowiązującymi obecnie przepisami, szkoła podstawowa, z wyjątkiem szkoły podstawowej dla dorosłych, oraz szkoła artystyczna realizująca kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej zapewnia uczniom odpłatnie jeden gorący posiłek w ciągu dnia.