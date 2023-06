Składamy projekt ustawy, który jasno określi, że wszystkie pieniądze z aukcji uprawnień do emisji ogólnej CO2 mają być przeznaczone na cele określone przez UE, czyli na OZE, na efektywność energetyczną i ochronę środowiska oraz klimatu - poinformowali w czwartek politycy Lewicy.

Podczas czwartkowej konferencji prasowej w Sejmie Dariusz Standerski z Nowej Lewicy przekazał, że w proponowanym przez jego ugrupowanie projekcie ustawy wskazano, że "minister klimatu ma spowiadać się Sejmowi z każdej złotówki" wydanej z pieniędzy uzyskanych z aukcji. "Nie może być tak, że minister podczas posiedzenia komisji nie jest w stanie odpowiedzieć na pytanie, co stało się z tymi pieniędzmi, gdzie one się rozeszły" - dodał polityk.

Dlatego, jak podkreślił, rozwiązania zawarte w projekcie gwarantują "demokratyczna kontrolę nad środkami z aukcji uprawnień do emisji oraz nakaz przekazywania stu procent tych wszystkich pieniędzy, które trafiają do budżetu państwa, ale dziś nie wiadomo co się z nimi dzieje". "Te pieniądze muszą być +znaczone+, musi być z góry wiadomo, na co zostaną przeznaczone. To gwarantuje projekt Lewicy, który składamy" - podkreślił Standerski.

Sekretarz klubu Lewicy Dariusz Wieczorek zwrócił uwagę, że "tylko z tytułu sprzedaży praw do emisji CO2 do polskiego budżetu zarządzanego przez Zjednoczoną Prawicę wpłynęło 100 mld zł". "Jest to ponad 100 mld zł środków, które powinny być przeznaczone właśnie na modernizację polskiej energetyki, na inwestycje w sieci elektroenergetyczne, przesyłowe i dystrybucyjne" - zauważył poseł.

Dodał, że "to nie jest robione", a rząd PiS "kompletnie się tym nie interesuje". Wyraził obawę, że obecnie pieniądze te mogą zasilić "jakieś działania wyborcze". "Dziś koncerny energetyczne będą uczestniczyły w kampanii wyborczej" - zaznaczył Wieczorek.

"Mamy nadzieję, bo czasu jest coraz mniej, że jak najszybciej ten projekt zostanie rozpatrzony - jeśli nie w tej kadencji, to od razu na początku przyszłej kadencji Sejmu" - zaznaczył natomiast Standerski.