Liczba cudzoziemców spadnie do ok. 1 mln z 1,15 mln w 2019 r.

"W marcu i kwietniu netto odpłynęło 220 tys. obcokrajowców, w maju to się zatrzymało, saldo było bliskie zera i prawdopodobnie ten odpływ ustał" - powiedział w trakcie konferencji prasowej online wicedyrektor Departamentu Analiz Ekonomicznych NBP Jacek Kotłowski.



"Spodziewamy się, że w horyzoncie projekcji liczba pracowników z Ukrainy może się nieznacznie obniżyć" - dodał.



NBP szacuje, że liczba cudzoziemców w Polsce spadnie z ok. 1,2 mln osób w 2019 r. do ok. 1 mln w latach 2020-2022, z czego ok. 900 tys. to pracownicy z Ukrainy - wynika z prezentacji NBP.