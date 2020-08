Liczba ogłoszeń o prace sezonowa spadła o 30 proc

Co druga osoba chce wyjechać do pracy za granicę z powodu utraty zatrudnienia (badanie)

Według GUS liczba ogłoszeń o pracę sezonową skurczyła się w porównaniu do zeszłego roku o 30 proc. Jak to wygląda w poszczególnych miastach? Z danych OLX wynika, że w Warszawie spadki wyniosły 39 proc, we Wrocławiu 42 proc. a w Poznaniu 28 proc. Są jednak miejsca, w których widać odwrotną tendencję - w Rzeszowie jest w tym roku o 16 proc. więcej ofert.

W tej sytuacji szukający zajęcia na wakacje skierowali się ku zagranicznym pracodawcom. Agencje pośrednictwa pracy notują w tym roku 10-30 proc. wzrost zainteresowanych podjęciem pracy za granicą względem 2019. To trzykrotnie więcej niż w 2017 roku. Iwona Szmitkowska, prezes Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia, w wypowiedzi dla Rzeczpospolitej tłumaczy, że w tym roku pozyskanie kandydatów do prostych prac fizycznych, np. przy zbiorach jest dużo łatwiejsze niż w latach ubiegłych, a rekrutacja trwa krócej.

Mimo, że rośnie liczba zainteresowanych wyjazdem na saksy, wciąż stanowią oni tylko małą część wszystkich osób podejmujących prace sezonowe. W tegorocznym badaniu OLX 72 proc. sezonowych pracowników zadeklarowało brak gotowości na podjęcie pracy krótkoterminowej za granicą. 77 proc. szukających zajęcia tymczasowego podejmie pracę w promieniu maksymalnie 20 km od miejsca zamieszkania, z czego 28 proc. zdecyduje się dojeżdżać do pracy oddalonej jedynie o 5 km. Chęć wyjazdu za granicę deklaruje 17 proc. ankietowanych.

