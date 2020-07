Liczba terminali płatniczych w Polsce przekroczyła milion

NBP: Do obiegu trafia coraz mniej monet. Polacy mocno wystraszyli się wirusa

- Cieszymy się, że płatności bezgotówkowe stały się tak powszechne. Są dostępne w całej Polsce i we wszystkich branżach, wszędzie tam, gdzie następuje zapłata za towar czy usługę, bez względu na wielkość przedsiębiorstwa. Ministerstwo Finansów wspiera wszystkie inicjatywy na rzecz rozwoju polskich małych, średnich i mikroprzedsiębiorstw, bo to one stanowią o sile gospodarki - powiedział Tadeusz Kościński, minister finansów.

Dodał, że rozwój płatności bezgotówkowych to także jedna z kilku dobrych praktyk na rzecz stabilności finansowej państwa.

MF podał, że jedna trzecia z miliona terminali pochodzi z Programu Polska Bezgotówkowa. "Za ich pośrednictwem zrealizowano ponad 300 mln transakcji za łączną kwotę blisko 16 mld zł" - czytamy.

Resort podał, że wśród beneficjentów Programu są małe, średnie oraz mikroprzedsiębiorstwa, a także instytucje administracji publicznej, w sumie ponad 225 tys. podmiotów.

Prezes Fundacji Polska Bezgotówkowa Mieczysław Groszek, powiedział że przekroczenie miliona terminali to niebywały sukces wszystkich uczestników rynku płatniczego oraz samych przedsiębiorców.

"Jako Fundacja Polska Bezgotówkowa staliśmy się katalizatorem płatności bezgotówkowych. Zlikwidowaliśmy bowiem główną barierę powstrzymującą przedsiębiorców przed posiadaniem terminala - czyli przekonanie o wysokich kosztach takiej usługi. Program usunął tę barierę poprzez zniesienie kosztów dzierżawy urządzeń przez pierwsze 12 miesięcy oraz kosztów realizacji transakcji. Przedsiębiorcy tym samym mogą ocenić, czy terminal przynosi korzyści" - zauważył.

"Obecnie w Fundacji skupiamy się na likwidacji białych plam w płatnościach na mapie Polski, tak aby konsument mógł wybrać dogodną dla siebie metodę płatności praktycznie w każdym punkcie usługowo-handlowym" - dodał Groszek.

W komunikacie podano, że pierwszy terminal został zainstalowany w 1992 r. w Hotelu Marriott w Warszawie, po 12 latach rozwoju rynku, pod koniec 2004 r., funkcjonowało w Polsce 100 tys. terminali płatniczych.

"Płatności bezgotówkowe mają już ugruntowaną pozycję w świadomości Polaków - zarówno klientów indywidualnych, jak i przedsiębiorców. Są szybkie, wygodne i bezpieczne, a ich popularność i zaawansowanie technologiczne stawiają Polskę jako wzór na tle Europy" - skomentował wiceprezes Związku Banków Polskich Włodzimierz Kiciński.