Lider AgroUnii: Dystrybucja żywności w Polsce jest chora

Czy AgroUnia straciła argumenty, aby kłócić się z rządem na temat życia rolników? Komu służy ułatwienie dotyczące rolniczego handlu detalicznego? O tym, jak powinien wyglądać handel i rola rolników w dystrybucji żywności rozmawiam z Michałem Kołodziejczakiem, liderem AgroUnii.

Autor: Agata Kinasiewicz

Data: 16-05-2022, 10:41

Michał Kołodziejczak mówi o redystrybucji płodów rolnych, która w Polsce jest jego zdaniem zaburzona. fot. PAP

AgroUnia o propozycjach PiS dla rolnictwa

Agata Kinasiewicz: Czy przez to, co dzieje się na Ukrainie, rządowe działania dotyczące rolników, np. dopłat do nawozów, AgroUnia nie straciła trochę animuszu jeśli chodzi o protesty i inne działania polityczne?

Michał Kołodziejczak: Nieprawda. Prawo i Sprawiedliwość zostawiło polskich rolników samych sobie. To tylko mówienie o dopłatach do nawozów, których tak naprawdę wielu rolników nie dostanie, i to z różnych powodów. Prawo i Sprawiedliwość nie robi nic, żeby rolnictwo mogło w Polsce funkcjonować normalnie.

Czy w takim razie pana zdaniem dopłaty do nawozów to przedwyborcza „ściema”?

Tak, jest to ściema. Jak zwykle wszystko jest robione, naprawiane wstecz, a nie na przyszłość. To jest łatanie dziur, a nie długofalowa strategia. Rolnicy są zmyślni i potrafią liczyć oraz przewidywać. My myślimy trzy sezony do przodu. Wiemy swoje i nie damy się wziąć na plewy. A za rok znowu będą szykowane dopłaty w formule „co łaska” , bo ceny nawozów mogą dojść do 7-8 tys. zł.

Więc co można by teraz zrobić, żeby jak najbardziej pomóc rolnikom?

Jeśli chodzi o nawozy, to państwo powinno je jak najszybciej zmagazynować na potrzeby polskich rolników na kolejny sezon.

AgroUnia o konsekwencjach agresji na Ukrainę

W związku z wojną na Ukrainie na rynku zaczyna brakować zbóż i wielu innych produktów rolnych. Czy paradoksalnie nie jest to jakaś szansa dla polskich rolników? Szansa na zwiększenie popytu na polskie produkty?

Nie można powiedzieć, że jest to dobra sytuacja dla rolników. Wszystko drożeje – koszty pracy, koszty produkcji, droższe są codzienne zakupy, raty kredytów, opłaty za najem lokali. Z rosnących cen nie cieszy się żaden rolnik. Oczywiście walczyliśmy o wyższe ceny skupu, ale wszystko z rozsądkiem i w kontekście interesów całego kraju.

Dzisiaj przecież rolnicy utożsamiają się z innymi ludźmi. Widzą, co się dzieje, a dzieje się bardzo źle. Zresztą jeśli rolnik np. uprawia ziemniaki, to resztę żywności musi także kupić, bo przecież nie będzie się żywić samymi ziemniakami. Większość gospodarstw jest wyspecjalizowana. Stąd rolnicy mają bardzo duże zrozumienie dla całego społeczeństwa. Jedziemy na jednym wózku. Widzimy brak długofalowych działań rządu, które obecną negatywną sytuację na rynku żywności mogłyby pozytywnie zmienić.

AgroUnia o rolniczym handlu detalicznym

A czy jako rolnik i jako osoba, która – nie ukrywajmy – chciałaby też wejść do polityki, widzi pan realny pomysł na to, jak zmienić coś na lepsze w obecnej sytuacji?

Musiałbym szerzej nakreślić problem. Na rolników należy patrzeć jak na grupę, która jest w tym całym systemie produkcji żywności. I tutaj nie można pomóc tylko rolnikom, a zaszkodzić komuś innemu, bo ten system to całość. Trzeba rozwiązać problemy, które są w handlu, na które my wskazujemy: coraz mniejsza konkurencja, coraz większe monopole – nie ma tutaj żadnych rozwiązań rządowych.

Wie pani, ja od kilku tygodni odbieram np. telefony od ludzi, którzy weszli w tzw. rolniczy handel detaliczny i mówią, że mają już dość, że się nie wyrabiają. Do tej pory produkowali żywność, trochę sprzedawali, a teraz coraz więcej czasu muszą poświęcać na sprzedaż i mówią, że chcą wrócić albo do produkcji, albo może skupić się na sprzedaży.

Czyli chodzi o rolników, którzy na mocy nowych przepisów indywidualnie sprzedają swoje własne produkty?

Tak, chodzi o rolniczy handel detaliczny. Dużo ludzi jest zawiedzionych tym, jest wykończonych nawałem pracy.

Rolnicy nie chcieli RHD?

Rozumiem i wcale się nie dziwię, ale z tego, co pamiętam, to sami rolnicy domagali się możliwości bezpośredniej sprzedaży własnych wyrobów.

Nie, nieprawda. Tego chcieli rządzący. Gdyby tak chcieli rolnicy, byłoby to konsultowane ze związkami zawodowymi. A najpierw powstałoby prawo, które by spowodowało, że rolnicy będą te związki zawodowe tworzyć. A dziś takich związków nie ma, poza AgroUnią nie ma organizacji, które byłyby reprezentatywne jeśli chodzi o rolników. Nie ma organizacji, która mówiłaby o ich interesie i o interesie całego społeczeństwa wspólnie z interesem rolników.

My mamy ambicje, żeby wspólnie z mieszkańcami miast, pracownikami małych i średnich firm i korporacji, inteligencją oraz małymi i średnimi przedsiębiorcami mówić wspólnie o lepszej Polsce. A wracając do handlu - być może jest część rolników zadowolona, mogą pokazać kogoś takiego, na zasadzie ciekawostki, w TVP, ale nie zmienia to faktu, że cały system jest źle zorganizowany a rolniczy handel detaliczny nigdy nie zastąpi normalnej dystrybucji żywności.

AgroUnia: RHD nie zbawi polskiego rolnictwa

Wrócę jednak do tego, że sami rolnicy, jako producenci od lat domagali się tego, aby legalnie móc sprzedawać swoje przetwory, sery, wędliny, nalewki czy bimbry zgodnie z prawem.

Tak, ma pani rację i takie prawo na pewno powinno być, ale wielu ludzi pokładało nadzieję w tym, że jak w taką sprzedaż wejdą, to będzie ona wyglądała inaczej. Ci, którzy naturalnie w tym są, od lat zajmują się taka działalnością faktycznie mogą być zadowoleni, ale nikt na siłę nie będzie w tym uczestniczył i mówił, że zbawi to polskie rolnictwo i polskich konsumentów.

Ale przecież nikt na siłę nie zmusza rolników żeby sprzedawali swoje produkty, jeśli tego nie chcą.

Z jednej strony tak, ale rząd przedstawia ten program jako sukces i wielką możliwość dla rolników, bo wtedy będą dużo więcej zarabiać. I wielu ludzi zaczyna wierzyć w to, że tak będzie. Że kiedy ktoś np. będzie miał mniej świń, ale np. sam zrobi z nich szynkę i będzie ją sprzedawał, to mu się to opłaci.

Fakty są takie, że potem ciężko znaleźć czas na jedno i na drugie. Jeżeli ktoś miał małe gospodarstwo, i tak się tym zajmował, a dziś może wejść w te przepisy, które mu to ułatwiają – to jak najbardziej. Ale to nie zmieni całego systemu, który jest. Dziś gdyby wszyscy rolnicy przeszli na RHD, to pół Polski chodziłoby głodne.

Nie ma takiego obowiązku, jest za to możliwość. Ja także mogłabym robić oprócz pracy dziesiątki innych rzeczy i więcej zarabiać, jednak doba ma tylko 24 godziny i dotyczy to każdego człowieka.

Dokładnie. Ale jako dziennikarz mogłaby się pani spotkać z taką sytuacją, że aby skrócić proces dystrybucji, będzie pani rozdawać swoje teksty na ulicy na ulotkach. Mamy w Polsce pewien system dystrybucji żywności. On się powinien opierać o sklepy rodzinne. Mamy społeczną gospodarkę rynkową, która jest niszczona, a według konstytucji powinna być chroniona.

AgroUnia o sprzedaży żywności przez internet

Niedoskonałości tego systemu, zresztą nie tylko w Polsce, pokazała właśnie wojna na Ukrainie. Nie jesteśmy samowystarczalni pod wieloma względami. Jednak są osoby, które zyskały na RHD, które sprzedają swoje produkty sąsiadom, do lokalnych sklepów, czy chociażby przez internet.

I w tym przypadku jest to bardzo dobre rozwiązanie. Jednak nie można przedstawiać tego jako rozwiązanie na rolnicze problemy, jak to robi rząd, bo to jest chore. To tak jakby powiedzieć: "zamknijmy fabryki samochodów, przecież każdy może je sobie klepać u siebie w warsztacie i sprzedawać samemu". Jest to opcja, która powinna istnieć, ale nie można do niej ludzi zmuszać.

Niektórzy uwierzyli po prostu w zapewnienia rządu i są dziś rozżaleni. Pani wydawca też nie może powiedzieć: proszę sobie robić coś po godzinach, to sobie pani dorobi.

Powiedzieć na pewno może, pytanie tylko, czy ja bym się tego podjęła i czy miałabym na to siłę.

No właśnie, a pani podstawowe zajęcie powinno zagwarantować dochód na jakimś poziomie i dawać bezpieczeństwo, czas na rodzinę, odpoczynek. Chociaż dla niektórych praca jest pasją, np. dla mnie, ale jednak powinno się zakładać, że kiedyś się ona kończy. Dla rolników także.