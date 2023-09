Biznes i technologie

Lider PO: handel wizami, aresztowania, taśmy - to może chociaż aferunia?

Autor: PAP

Data: 17-09-2023, 15:37

Handel wizami na stoiskach w Afryce, przerzut tysięcy migrantów, aresztowania urzędników, kompromitujące taśmy, minister w ukryciu, próba samobójstwa jego zastępcy, US i UE w szoku. „To nie jest afera, to nawet nie jest aferka”. To może chociaż aferunia, Jareczku? - napisał na Twitterze lider PO Donald Tusk.