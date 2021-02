Lider PSL: jeśli rząd w tym tygodniu nie otworzy gospodarki, to wystąpimy z pozwem zbiorowym

Jeśli rząd w tym tygodniu nie otworzy gospodarki, to jako parlamentarzyści wystąpimy z pozwem zbiorowym przeciwko Skarbowi Państwa; będziemy zapraszać wszystkich pokrzywdzonych, by do tego pozwu się dołączyli - zapowiedział we wtorek lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz.