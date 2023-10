330 mln zł ma kosztować rewitalizacja linii kolejowej nr 363 na odcinku Skwierzyna – Międzychód w ramach programu Kolej Plus. W piątek w Skwierzynie (Lubuskie) przedstawiciele PKP PLK i urzędu marszałkowskiego podpisali umowę o współfinansowaniu inwestycji.

Wiceminister infrastruktury, pełnomocnik rządu ds. przeciwdziałania wykluczeniu komunikacyjnemu Andrzej Bittel powiedział, że to ostatnia z 35 podpisanych umów w ramach "Rządowego Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej Plus do 2029 r.".

"Dzięki temu, że zwiększyliśmy środki na Kolej Plus z 5,5 mld zł udziału rządowego do w sumie 13 mln zł, realizujemy 35 projektów i ten z listy rezerwowej, lubuski projekt wchodzi na listę" - dodał Bittel.

Inwestycja obejmuje rewitalizację odcinka linii nr 363 między Skwierzyną a Międzychodem, remont kilkunastu przystanków oraz doprowadzenie połączenia kolejowego w kierunku strefy ekonomicznej w Gorzowie, po śladzie dawnej linii nr 415.

"W ramach tej inwestycji odbudowanych zostanie 36 km linii kolejowej, po której od wielu lat nie kursują pociągi. Jednocześnie będzie dobudowane 7 km nowej linii do strefy ekonomicznej w Gorzowie" - powiedział PAP prezes PKP Polskie Linie Kolejowe Ireneusz Merchel. Dodał, że koszt inwestycji jest szacowany na 330 mln zł.

Jak mówił, będzie to pełna rewitalizacja, z przywróceniem parametrów linii do prędkości 120 km/h. Do końca listopada PKP PLK ogłoszą przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej.

"Wykonawca będzie miał 2,5-3 lata (…) na realizację dokumentacji projektowej, żebyśmy w 2027 r. mogli wejść na plac budowy i do 2029 r. zakończyć wszystkie prace" - ocenił Merchel.

Lubuscy samorządowcy wezmą na siebie 15 proc. kosztów - w połowie zainteresowane samorządy lokalne, w połowie samorząd wojewódzki. Reszta wydatków zostanie pokryta z programu Kolej Plus.

Członek zarządu woj. lubuskiego Marcin Jabłoński, który w Skwierzynie podpisał umowę o współfinansowaniu inwestycji z prezesem PKP PLK przyznał, że "od dłuższego czasu samorząd województwa poważnie traktuje przewozy kolejowe". "Angażujemy duże środki. To są projekty, w którym samorząd województwa wspiera projekty realizowane przez budżet państwa" - wskazał.

W Lubuskiem w ramach programu Kolej Plus zostanie zrewitalizowana także linia kolejowa nr 275 Lubsko - Bieniów, na południu województwa. Koszt tego zdania to ok. 66 mln zł.

Program Kolej Plus zaplanowano do realizacji do 2029 r. Ma on na celu poprawę warunków życia mieszkańców i wzrost atrakcyjności wielu regionów. Wartość programu wynosi ok. 13,2 mld zł, z czego 11,2 mld zł stanowią środki budżetu państwa, a ok. 2 mld zł - środki jednostek samorządu terytorialnego.