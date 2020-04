Linie Emirates będą wozić towary zamiast pasażerów do 30 miast na świecie

Emirates to kolejne linie lotnicze, ktore zamierzają kontynuować loty z wykorzystaniem standardowych samolotów pasażerskich Boeing 777, wykorzystując je zamiast tego do przewozu towarów. Przewoźnik dostarczać je będzie do 30 miast na Bliskim Wschodzie, w Afryce, Azji, Europie i Australii.

"Byliśmy w stanie w krótkim czasie stworzyć nową sieć i zaplanować harmonogram operacji cargo, wykorzystując pojemność ładowni naszych szerokokadłubowych samolotów pasażerskich Boeing 777" - powiedział w oświadczeniu Nabil Sultan, starszy wiceprezes Emirates Cargo.

Linie zadecydowały ponadto o przeniesieniu od środy usług towarowych na międzynarodowe lotnisko w Dubaju i tymczasowym zawieszeniu wszystkich operacji na poddubajskim lotnisku Al Maktoum. Jak dotąd ten mniejszy port lotniczy na południe od Dubaju obsługiwał wszystkie loty cargo realizowane przez Emirates. Jak poinformował na swojej stronie internetowej przewoźnik, ma to na celu tymczasowe skonsolidowanie wszystkich operacji Emirates na jednym lotnisku.

Decyzję o wykorzystywaniu w czasie pandemii Covid-19 samolotów pasażerskich do przewozów cargo podjęło już wiele linii lotniczych, w tym niedawno American Airlines, Delta czy linie Cathay Pacific z Hongkongu.