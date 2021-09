Liroy zebrał już 2,7 mln zł na spółkę konopną

Piotr Liroy-Marzec: W tym momencie w naszą firmę zainwestowało ponad 430 inwestorów społecznościowych, dzięki którym możemy jeszcze skuteczniej spełniać naszą misję. Najpierw podbój rynku polskiego. fot. materiały prasowe

W firmę LiRoyal zainwestowało do tej pory ponad 430 inwestorów społecznościowych, dzięki czemu firma należąca m.in. do Piotra Liroya-Marca chce zainwestować w rozwój w Polsce, w tym m.in. na masową produkcję i rozwój portfolio produktów z konopi. Następnie planowana jest ekspansja na rynki europejski, a potem światowe.

Ostatnio spółka podpisała umowę na dystrybucję produktów w 14 tys. punktów. Produkty znajdą się m.in. w sklepach Carrefour, Inmedio czy Świat Prasy.

LiRoyal chce wyjść na rynki zagraniczne

Spółka LiRoyal dąży do jak najszybszego generowania zysku i jej celem jest wypłacić pierwszą dywidendę już w 2023 roku.

- LiRoyal to marka tworzona z pasją. W jednym miejscu zgromadziliśmy najlepszych ekspertów, którzy wykorzystali swoją wiedzę, czas i pieniądze, żeby na rynku powstała spółka, która ma jeden cel, czyli dostarczać klientom produkty najwyższej jakości. Chcemy, aby każdy klient miał przekonanie, że kupując u nas dostaje najlepszej jakości susze, jointy i oleje. W tym momencie w naszą firmę zainwestowało ponad 430 inwestorów społecznościowych, dzięki którym możemy jeszcze skuteczniej spełniać naszą misję. Najpierw podbój rynku polskiego. Ostatnio podpisaliśmy umowę na dystrybucję naszych produktów w aż 14 tys. punktów. Nasze produkty znajdą się m.in. w sklepach Carrefour, Inmedio czy Świat Prasy. Kolejny krok to wejście na rynki zagraniczne – mówi Liroy-Marzec, prezes i współwłaściciel LiRoyal.

Pomysł na markę LiRoyal™ powstał dwa lata temu. Jej twarzą jest Piotr Liroy-Marzec, który z branżą konopną związany jest od wielu lat. Oprócz niego współwłaścicielami LiRoyalsą również Patryk Działkowski i Maciej Sagal. Obaj mają doświadczenie w prowadzeniu biznesu w Polsce i na rynkach zagranicznych. Patryk Działkowski prowadzi firmę GoldGreen, lidera w ekstrakcji i przygotowywaniu produktów konopnych opartych o kannabinoidy CBD, CBN czy CBG. Z kolei Maciej Sagal jest właścicielem systemu IT KingAPP, czyli rozwiązania, które odpowiada za infrastrukturę IT oraz działania programistyczne, w tym m.in. system sklepowy, magazynowy, logistyczny oraz ERP produkcyjny.

Kampania crowdfungindowa LiRoyal na platformie beesfund.com ruszyła w środę 2 czerwca 2021 r. o godz. 16.20, a kończy się 2 września br. o godz. 23:59. W tym momencie spółka zebrała2,7 mln zł od ponad 430 inwestorów, w tym jednym z nich jest January Ciszewski.

Plany LiRoyal na przyszłość

Pozyskane pieniądze w ramach kampanii crowdfundingowej firma chce przeznaczyć na masową produkcję, promocję, zwiększanie portfolio produktów, a następnie ekspansję na rynki zagraniczne, w pierwszej kolejności niemiecki. W perspektywie najbliższego roku spółka planuje również wejście na rynek Ameryki Północnej.

LiRoyal tworzy swoje produkty w fabryce GoldGreen w Magnuszewie. Obecnie na portfolio spółki składa się 26 produktów w 3 kategoriach: olejki, susze i jointy. W przygotowaniu są także olejki do tatuaży. Każdy produkt posiada spójną identyfikację i eleganckie opakowanie. Wszystkie uzupełnione są także o precyzyjny opis stosowania. Oprócz klasycznych produktów najwyższej jakości opartych o CBD oraz CBG czy CBN, klienci mają do wyboru również ofertę CBD Dark i Gold. Wersja Dark to mniej przetworzona forma olejku CBD, bogata w większą ilość terpenów i szersze spektrum, natomiast wersja Gold jest bardziej przetworzona, ale dzięki temu może być stosowana np. przez alergików, czy osoby nieprzepadające za smakiem produktów konopnych.

Piotr Liroy-Marzec podkreśla, że kluczowa dla niego jest pełna kontrola nad wszystkimi kluczowymi działaniami.

-Produkcja, ekstrakcja, badanie jakości, pozycjonowanie, promocja marki i sprzedaż. Sprawujemy pieczę nad wszystkimi tymi elementami. Ta kontrola pozwoli nam stać się także HUB-em, który na każdym etapie może szukać zmiany, innowacji. Czy to na własną rękę, czy zapraszając do współpracy inne laboratoria, firmy, osoby – tłumaczy Piotr Liroy-Marzec.

Globalnie, jak wynika z analiz Prohibition Partners, rynek konopi już w 2028 roku osiągnie wartość 300 mld euro. W Polsce w tym samym czasie przekroczy 4,2 mld euro, a w Niemczech 90 mld euro.

LiRoyal S.A. to spółka, która oferuje produkty konopne najwyższej jakości. Aktualnie w ofercie firmy znajduje się 26 produktów w 3 kategoriach: olejki/suplementy, susze oraz jointy. Spółka będzie odpowiedzialna za sprzedaż hurtową i detaliczną, także we własnym sklepie internetowym LiRoyal.pl. Właścicielem 100% akcji spółki LiRoyal jest Global-Hempire.com SA.