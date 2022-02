Litwa wspiera Ukrainę: perspektywa wejście do UE zmobilizuje kraj do obrony

Określenie perspektywy przyjęcia Ukrainy do UE byłoby dodatkową motywacją dla Ukraińców do obrony kraju - powiedział prezydent Litwy Gitanas Nauseda w Berlinie. - Musimy rozmawiać o jeszcze silniejszych sankcjach wobec Rosji niż te, które zostały ostatnio wprowadzone - dodał.

Autor: PAP

Data: 26-02-2022, 15:26

Prezydent Litwy uważa, że realna perspektywa wejścia do UE zmobilizuje Ukrainę do obrony/ fot. Unsplash

W sobotę prezydent Litwy Gitanas Nauseda i polski premier Mateusz Morawiecki przybyli do Berlina na spotkanie z kanclerzem Republiki Federalnej Niemiec Olafem Scholzem.

Nauseda po przybyciu do Berlina, jeszcze przed spotkaniem z kanclerzem Niemiec, powiedział - powołując się na rozmowę z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim - że "perspektywa unijna" byłaby dla Ukrainy "bardzo dobrą perspektywą". Ważna jest też realna pomoc wojskowa dla Ukrainy - dodał.

Jednocześnie zaznaczył, że sankcje wobec Rosji są ważne, ale te będą miały wpływ na działania Rosyjskie po pewnym czasie. "Dlatego ważne jest dla nas, by działać dziś, nie tylko dyskutować, ale podejmować szybkie działania" - mówił prezydent Litwy. Wyraził przekonanie, że sobotnie spotkanie w Berlinie "pomoże to zrobić".

Podziękował Scholzowi za zaproszenie do stolicy Niemiec. "To jest bardzo ważne, byśmy teraz jak najszybciej rozmawiali o obronie Ukrainy. Oni są bardzo odważnym narodem, który stara się bronić swojego kraju przed tą inwazją, która jest brutalna i cyniczna po stronie Federacji Rosyjskiej" - mówił Nauseda. "Jesteśmy gotowi, żeby przekazać Ukrainie wszelka pomoc jaka jest potrzebna: gospodarczą, polityczną i w postaci sprzętu wojskowego" - zapewnił.

"Mamy konwoje ze sprzętem wojskowym, z kamizelkami kuloodpornymi i bronią defensywną". "Wszytko już zostało wysłane na Ukrainę" - dodał.

Ocenił, że określenie możliwej perspektywy przyjęcia Ukrainy do Unii, byłoby dodatkową stymulacją i motywacją dla Ukraińców do obrony kraju i własnej przyszłości.

"Musimy rozmawiać o jeszcze silniejszych sankcjach niż te, które zostały ostatnio wprowadzone. Widzę, że moi koledzy w Radzie Europejskiej są gotowi, żeby rozmawiać o wyłączeniu Rosji z systemu SWIFT i wyłączeniu Nord Stream 2. To ważny przekaz, który już wysłano Putinowi i to spotkanie z kanclerzem Scholzem będzie dodatkowym wkładem w to rozwiązanie" - powiedział. "To kwestia naszej politycznej odpowiedzialności" - podkreślił.