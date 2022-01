Lockdown w Polsce? Minister zdrowia nie wyklucza

Lokalne lockdowny i obostrzenia mogą wrócić w czasie piątej fali pandemii koronawirusa. O tym, czego i kiedy możemy się spodziewać mówił we wtorek, 11 stycznia, minister zdrowia Adam Niedzielski.

Autor: PAP/Rynekzdrowia.pl

Data: 11-01-2022, 09:06

Lokalne lockdowny i obostrzenia mogą wrócić w czasie piątej fali pandemii koronawirusa / fot. PAP/ Albert Zawada

Nowe obostrzenia w Polsce. Czy będzie kolejny lockdown?

Minister zdrowia Adam Niedzielski we wtorek, 11 stycznia, w TVN24 komentował najnowszą sytuację epidemiczną. Przyznał, że przekroczyliśmy w Polsce tragiczną barierę 100 tys. zgonów covidowych, mówił również o dramatycznych prognozach na najbliższe tygodnie.

Zapytany o to, czy możliwy jest powrót lockdownu, szef resortu zdrowia nie zaprzeczył.

- To jednak nie zależy od liczby zakażeń, to zależy jak będzie się ona przekładała na poziom hospitalizacji. Jeśli ten poziom będzie dramatyczny, na pewno trzeba będzie wykorzystywać wszystkie narzędzia jakie mamy do dyspozycji - powiedział minister zdrowia.

100 tys. zgonów covidowych w Polsce

Minister zdrowia wyliczał, że ostatniej doby potwierdzono 11,4 tys. nowych zakażeń koronawirusem, zmarły 493 osoby z COVID-19.

- Dziś jest ten kolejny smutny dzień, przekroczyliśmy barierę 100 tys. zgonów covidowych (od początku pandemii w Polsce - przyp. red.) - przyznał szef resortu zdrowia.

Jak dodawał według najgorszych scenariuszy pod koniec stycznia w Polsce możemy mieć od 100 tys. do nawet 150 tys. zakażeń dziennie.