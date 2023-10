Ponad sto filmów dokumentalnych, reportaży telewizyjnych oraz radiowych znalazło się w programie 33. Festiwalu Mediów Człowiek w Zagrożeniu, który rozpocznie się w poniedziałek w Łodzi. Nagrodę Specjalną im. Krzysztofa Talczewskiego otrzyma ukraiński reżyser i scenarzysta Sergiej Łoźnica.

Ideą organizowanego od 1990 roku w Łodzi festiwalu jest stworzenie miejsca do dyskusji o historii, współczesności i przyszłości w oparciu o filmy dokumentalne i reportaże. Stacjonarna część 33. edycji wydarzenia potrwa od 16 do 22 października, natomiast od 16 do 19 października na platformie VOD Think Film (www.thinkfilm.pl) zostaną zaprezentowane wybrane filmy z poprzednich edycji.

"Przez cały tydzień zapraszamy na projekcje, spotkania, odsłuchy audycji radiowych, warsztaty. Laureatów konkursów poznamy w sobotę 21 października. Natomiast teraz informujemy, że Nagrodę Specjalną im. Krzysztofa Talczewskiego - dla twórcy, który realizuje filmy opowiadające o współczesnych zagrożeniach, bazując na materiałach archiwalnych - otrzyma Sergiej Łoźnica, wybitny ukraiński reżyser, scenarzysta i producent" - wyjaśnił wicedyrektor Muzeum Kinematografii w Łodzi i dyrektor Festiwalu Mediów Człowiek w Zagrożeniu Jakub Wiewiórski.

W programie tegorocznej edycji znalazło się 90 pokazów filmów dokumentalnych, fabularnych i reportaży telewizyjnych. Będzie można wysłuchać też reportaży radiowych.

Tradycyjnie już ważnym punktem będzie konkurs filmów dokumentalnych - najlepszy spośród 16 zgłoszonych obrazów wybierze jury w składzie: Paweł Łoziński (przewodniczący), Monika Głowacka, Karolina Gonta, Andriej Kuciła, Anna Pachnicka. Twórca najwyżej ocenionego filmu otrzyma Grand Prix Nagrodę Miasta Łodzi w wysokości 15 tys. zł oraz statuetkę Białej Kobry.

Ponadto zostaną przyznane m.in. Nagroda "Cierpliwe oko" im. Kazimierza Karabasza od Narodowego Centrum Kultury, Nagroda Stowarzyszenia Filmowców Polskich, Nagroda za przezwyciężanie zagrożeń im. Aleksandra Kamińskiego, Nagroda Juty Młodych Krytyków oraz nagroda publiczności.

W konkursie reportaży telewizyjnych znalazło się 10 produkcji z TVN, TVP i od mniejszych producentów. Z kolei konkurs reportaży radiowych pozwoli na prezentację ośmiu propozycji z różnych zakątków Polski.

W programie są też pokazy specjalne, m.in. autorski przegląd frapujących dokumentów z całego świata, sekcję "Dekady dokumentu" z kultową trylogią Godfreya Reggio i Philipa Glassa ("Koyaanisqatsi", "Powaqqatsi", "Naqoyqatsi") oraz blok "Łódzkie lęki", które zostaną zaprezentowane poprzez filmy dokumentalne i reportaże radiowe sprzed lat.

Projekcjom w Muzeum Kinematografii towarzyszyć będą spotkania z autorami, bohaterami dokumentów i reportaży, dziennikarzami, autorami podcastów, naukowcami i specjalistami od tematów poruszanych w filmach. Wśród gości będą m.in.: autor podcastu "Brzmienie Świata z Lotu Drozda" Paweł Drozd, dziennikarka Radia 357 Agnieszka Obszańska, krytyk filmowy, autor podcastu "SpoilerMatser - Podcast do słuchania po seansie" Michał Oleszczyk, dziennikarz śledczy Tomasz Patora, autor podcastu "Raport o Stanie Świata" Dariusz Rosiak.

Zdobywcę Białej Kobry i innych nagród poznamy 21 października podczas gali finałowej w Monopolis.

Organizatorem Festiwalu Mediów Człowiek w Zagrożeniu jest Muzeum Kinematografii w Łodzi. Finansowany jest przez Miasto Łódź oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.