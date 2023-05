W Komendzie Wojewódzkiej Policji w Łodzi zainaugurowano w środę pierwsze z cyklu szkoleń z przeciwdziałania i zwalczania przestępczości środowiskowej organizowanych przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska. W ciągu roku ma wziąć w nich udział 1,2 tys. policjantów z całego kraju.

"Inaugurujemy cykl szkoleń dla funkcjonariuszy policji, które będą prowadzone przez specjalistów z Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska (GIOŚ). Chcemy przekazać jak najwięcej wiedzy w zakresie prawa ochrony środowiska i gospodarowania odpadami. Chcemy też przekazać informacje, w jakim zakresie możliwa jest pomoc policji w jej czynnościach; chodzi m.in. o wsparcie wiedzą merytoryczną, wykorzystywanie centralnego laboratorium badawczego GIOŚ i specjalistycznych urządzeń, które pomagają nam w ocenie stanu środowiska i wpływu, jakie mogą wywierać na nie porzucone odpady" - podkreślił główny inspektor ochrony środowiska Krzysztof Gołębiewski podczas briefingu w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Łodzi.

Spotkanie poprzedziło pierwsze z cyklu szkoleń z przeciwdziałania i zwalczania przestępczości środowiskowej w zakresie gospodarowania odpadami oraz transportowania ich w ruchu krajowym i międzynarodowym. Podobne zajęcia zostaną przeprowadzone także dla funkcjonariuszy z innych województw.

"Współpraca z GIOŚ już trwa i dzięki temu wykrywalność tego rodzaju przestępstw wzrasta. Przez GIOŚ przeszkolonych zostało już blisko 100 funkcjonariuszy; mamy koordynatorów w każdym z garnizonów w każdej komendzie wojewódzkiej, komendzie stołecznej. W Biurze Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej KGP, które sprawuje nadzór nad tym obszarem przestępczości, znajduje się dwóch takich koordynatorów" - zaznaczył zastępca komendanta głównego policji nadinsp. Paweł Dobrodziej.

Jak dodał, do czerwca przyszłego roku w zakresie przestępczości środowiskowej przeszkolonych zostanie blisko 1,2 tys. funkcjonariuszy.

Z danych GIOŚ wynika, że szara strefa może obejmować nawet 30 proc. całego rynku gospodarowania odpadami.

"W całym kraju wspólnie z funkcjonariuszami policji zidentyfikowaliśmy w ciągu ostatnich czterech lat ok. 400 nielegalnych miejsc gospodarowania odpadami. To miejsca, gdzie zostały one porzucone bądź pozostawione po prowadzonej działalności gospodarczej - to zarówno odpady niebezpieczne, jak i obojętne dla środowiska" - wyjaśnił Gołębiewski.

Zdaniem inspektora skala przestępczości środowiskowej w Polsce jest znacząca, dlatego w ostatnim czasie w GIOŚ został powołany Departament Zwalczania Przestępczości Środowiskowej, który koordynuje działania inspekcji wojewódzkich. Z kolei w jednostkach wojewódzkich wytypowano grupy osób, które na co dzień współpracują z policją.

"Przestępczość środowiskowa w doktrynie wskazywana jest jako przestępczość bez ofiar. Jeśli jednak popatrzymy na skalę jej oddziaływania, to wpływ na zdrowie i życie ludzi istnieje, a w konsekwencji - na co mamy przykłady z innych krajów - może doprowadzić do śmierci" - podkreślił.

W opinii Gołębiewskiego ważną rolę w walce z przestępczością środowiskową odegrała ubiegłoroczna zmiana przepisów zwiększająca odpowiedzialność karną.

"Odpowiedzialność administracyjna to kary nawet do 2 mln zł, jeżeli ktoś działa w recydywie. Jeżeli ktoś prowadzi działalność w sposób nielegalny, a posiada jakiekolwiek decyzje wydane przez samorządy, to mamy możliwość ich wstrzymania. Oprócz tego jest odpowiedzialność karna do 10 lat pozbawienia wolności, a w przypadku transgranicznego przemieszczania odpadów, zwłaszcza niebezpiecznych - nawet do 12 lat" - podał.

Przypomniał, że w 2020 roku Polska zakazała przywozu na swój teren z zagranicy odpadów niebezpiecznych i komunalnych, a w 2021 roku wprowadziła obowiązek rejestrowania każdego transportu, jaki przyjeżdża do kraju w ramach wymiany wspólnotowej do Systemu Elektronicznego Nadzoru Transportu (SENT).

"Ten system był wykorzystywany, by ograniczyć nielegalny obrót paliwami, a obecnie służy do kontroli obrotu odpadami. Od początku wprowadzenia SENT przeprowadzono blisko 2 tys. kontroli, wykrywając ok. 800 nieprawidłowości. Warto zaznaczyć, że do kraju sprowadzamy głównie recyklaty, które można w pełni odzyskać i wykorzystać jako produkt bądź komponent. Ubiegły rok był specyficzny, bo więcej odpadów z Polski wyjechało niż przyjechało; to pokazuje, że trendy się zmieniają" - zaznaczył Gołębiewski.