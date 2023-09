Widzewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego otrzyma dofinansowanie w wysokości ok. 29,5 mln zł na budowę nowego bloku, w którym powstanie 70 mieszkań - przekazał w czwartek w Łodzi minister rozwoju i technologii Waldemar Buda. Przetarg na wykonawcę inwestycji ma zostać ogłoszony w IV kw. br.

"Cała inwestycja kosztować będzie ok. 35 mln zł i zostanie zrealizowana przez Widzewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego (WTBS). To rewolucyjna i przełomowa informacja, bo tylu mieszkań i z takim dofinansowaniem nie było tutaj realizowane od lat. Mamy statystyki, które pokazują, ile mieszkań w Łodzi budowało się corocznie i można powiedzieć, że w ostatnich 2-3 latach budowano więcej niż za naszych poprzedników przez osiem lat" - zaznaczył minister.

Buda podkreślił, że w Łodzi jest długa kolejka osób oczekujących na mieszkania komunalne i że dynamika remontów lokali pozostających w zasobach miasta nie jest zbyt duża, dlatego grant na poziomie 80 proc. dofinansowania inwestycji jest konieczny.

"Rozmawialiśmy bardzo długo z miastem, czy ta inwestycja będzie miała finansowanie wkładem własnym, czy jest dobrze przygotowana i ostatecznie postanowiliśmy, że sfinansujemy ją w 80 proc." - wyjaśnił.

Konferencja prasowa odbyła się obok nieruchomości przy ul. Lubelskiej 9/11. Jak zauważył szef MRiT, jest to odpowiednie miejsce na budownictwo mieszkaniowe, ponieważ wyposażone jest w pełną infrastrukturę. Zapowiedział, że obiekt będzie miał ponad 3 tys. m kw. Powstaną w nim mieszkania 1-, 2- i 3-pokojowe.

"Dofinansowanie to bardzo duża suma z obecnego naboru; zadysponujemy kwotą 200 mln zł, z czego prawie 30 mln zł trafi do Łodzi. To bardzo dobra informacja, ponadprzeciętna w stosunku do całej Polski" - podkreślił minister Buda.

Jacek Kozłowski z WTBS podał, że w IV kwartale zostanie ogłoszony przetarg na wykonawcę inwestycji, co pozwoli na jej rozpoczęcie w przyszłym roku.

"To będzie budynek czterokondygnacyjny, w kształcie litery C. Na parterze będzie część przeznaczona na garaże, będzie też pięć lokali dla osób z niepełnosprawnościami, miejsca parkingowe. Wszystkie mieszkania będą przeznaczone na najem dla miasta" - dodał Kozłowski.