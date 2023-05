Sposoby na pobudzenie rynku sprzedaży w branży AGD są jednym z głównych tematów rozpoczętego w czwartek V Kongresu AGD w Łodzi. Minister rozwoju i technologii Waldemar Buda ocenił, że na branżę AGD przełoży się ożywienie rynku mieszkaniowego związane z wprowadzeniem bezpiecznego kredytu.

Kongres AGD w Łodzi, za którego organizację odpowiada Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna (ŁSSE) i APPLiA Związek Pracodawców AGD, to największe biznesowe spotkanie tej branży w Europie. Jak co roku do ŁSSE przyjechali reprezentanci największych na świecie producentów sprzętu gospodarstwa domowego, dystrybutorów, poddostawców oraz przedstawicieli polskiego rządu. W trakcie rozpoczętego w czwartek dwudniowego wydarzenia jego uczestnicy wezmą udział w panelach dyskusyjnych, rozmowach biznesowych i pokazach.

Wśród najważniejszych zagadnień piątej edycji kongresu jest pobudzenie i odbicie rynku sprzedaży małych i dużych urządzeń gospodarstwa domowego po okresie spowolnienia w 2022 roku.

Jak zaznaczył na czwartkowej konferencji prasowej poprzedzającej inaugurację V Kongresu AGD minister rozwoju i technologii Waldemar Buda, branża AGD jest bardzo ważnym sektorem polskiej gospodarki. Zwrócił uwagę, że w zakładach w kraju produkowanych jest ok. 40 proc. urządzeń dużego AGD wytwarzanych w całej Unii Europejskiej.

"Cały 2022 rok dla wszystkich branż, w tym również dla AGD, był trudny. Wiązało się to z kosztami energii i niepewnością, a przede wszystkim wpływaniem na ten sektor innych rynków - głównie budowlanego. Powiązanie rynku budowlanego z AGD jest na tyle oczywiste, że jego pobudzenie może przynieść sukces na rynku AGD" - powiedział.

Waldemar Buda wskazał, że już teraz widać ożywienie rynku mieszkaniowego, a jeszcze bardziej ma go pobudzić wprowadzenie rządowego programu "bezpieczny kredyt 2 proc.", który ma wejść w życie w lipcu i - jak powiedział szef resortu rozwoju i technologii - wygenerować w tym roku sprzedaż 30 tys. mieszkań.

"To przełoży się na branżę AGD, bo całe wyposażenie, wykończenie mieszkań to duża część sprzętu. Liczymy, że dzięki pobudzeniu budownictwa mieszkaniowego, AGD będzie partnerem, który będzie czerpał z tego korzyści z dużym pozytywnym skutkiem dla naszej gospodarki" - podkreślił minister Buda.

Globalne firmy z tego sektora posiadają w Polsce 35 fabryk, z których w 2022 r. wyjechało 29,6 mln sztuk sprzętu, z czego blisko 26 mln to duże AGD. To 15 proc. mniej niż w 2021 r. Fabryki w kraju zatrudniają bezpośrednio ok. 34 tys. pracowników, a pośrednio ok. 110 tys. Wartość produkcji sprzedanej dużego i małego AGD to łącznie ok. 25,2 mld zł. Wynik ten jest o 4 proc. niższy niż w roku poprzednim.

Prezes BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Konrad Pokutycki zaznaczył jednak w czwartek, że mimo spowolnienia sprzedaży, nastroje wśród producentów AGD są optymistyczne i nie zaprzestano inwestycji.

"Inwestycje przekroczą w tym roku prawdopodobnie 2 mld zł, a to oznacza, że z okresu spowolnienia nasza branża wyjdzie jeszcze bardziej wzmocniona - z większą wydajnością i większymi mocami. W związku z tym eksport, który stanowi ok. 90 proc. produkcji w Polsce, rozwinie się jeszcze mocniej" - szacuje prezes spółki.

Dodał, że ze względu na spowolnienie trudności i wyzwań stojących przed producentami sprzętu AGD jest wiele. "Na kongresie będziemy zastanawiać się, co zrobić, żeby rynek mógł szybko odbić. Na pewno program rządowy z kredytem 2 proc. powinien w tym pomóc. Liczymy na odbicie w drugim półroczu tego roku, ale potrzeba do tego też zbicia inflacji na niższe poziomy" - powiedział PAP Pokutycki.

Prezes współorganizującego wydarzenie Związku Pracodawców APPLiA Polska Wojciech Konecki dodał, że tematami V Kongresu AGD w Łodzi będą również: cyfryzacja, ekologia, klimat, energia i surowce.

Wicemarszałek woj. łódzkiego Piotr Adamczyk zwrócił uwagę, że w fabrykach sprzętu gospodarstwa domowego w regionie zatrudnionych jest ok. 7 tys. osób. "To oznacza, że naprawdę jesteśmy potęgą, jeśli chodzi o tę branżę. Życzyłbym sobie i wszystkim tutaj zgromadzonym, by ten sektor gospodarki w woj. łódzkim jeszcze bardziej rozwinął swoje skrzydła" - dodał.

Gospodarz dwudniowego spotkania prezes ŁSSE Marek Michalik podkreślił, że najwięcej w Europie dużego sprzętu AGD jest produkowane w Łodzi i regionie, a Polska pod względem eksportu jest na drugim miejscu na świecie, po Chinach. "I na tę właśnie miarę jest uszyty ten kongres" - przekonywał.