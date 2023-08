Trzy firmy chcą budować łącznik od węzła Aleksandrów Łódzki na drodze ekspresowej S14 do ul. Szczecińskiej w Łodzi - poinformowała GDDKiA. Wszystkie oferty mieszczą się w kosztorysie inwestorskim. Zjazd umożliwi łodzianom korzystanie w pełni z zachodniej obwodnicy.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad otworzyła przetarg na wybór wykonawcy łącznika z drogą ekspresową S14 do ul. Szczecińskiej, który zapewni łodzianom dostęp do zachodniej obwodnicy Łodzi.

"Trzy firmy chcą budować łącznik od węzła Aleksandrów Łódzki na drodze ekspresowej S14 do ul. Szczecińskiej w Łodzi. Oferty wahają się od ok. 21,8 mln zł do blisko 26,6 mln zł. Wszystkie mieszczą się w kosztorysie inwestorskim, który wynosi niemal 28,4 mln. Teraz oferty będą badane i ewentualnie uzupełniane" - poinformował rzecznik łódzkiej GDDKiA Maciej Zalewski.

Z kolei Biuro Rzecznika Prasowego Urzędu Miasta Łodzi przypomniało w komunikacie, że otwarcie S14, stanowiącej zachodnią obwodnicę Łodzi, spotkało się z wieloma uwagami ze strony mieszkańców, zwłaszcza tych z północno-zachodniej części miasta.

"GDDKiA nie wybudowała wraz z drogą szybkiego ruchu zjazdu z węzła Łódź Teofilów na ul. Szczecińską, a samą nazwę węzła zmieniono na Aleksandrów Łódzki. Chociaż łącznik w całości znajduje się poza granicami Łodzi, często pojawiały się głosy, że to Łódź nie wybudowała dojazdu do S14, co nie było prawdą, ponieważ miasto nie może budować poza swoimi granicami" - zaznaczono w przysłanym do PAP komunikacie.

Miasto przygotowało kompleksowy plan modernizacji i budowy dróg na Teofilowie, który ma dodatkowo poprawić dojazd do S14. Jeszcze pod koniec zeszłego roku wybrano wykonawcę przebudowy ul. Szczecińskiej od Aleksandrowskiej do Konstantynowa Łódzkiego. Obecnie trwa jej projektowanie.

"Zmodernizowana droga zyska - oprócz równej nawierzchni i przebudowanych skrzyżowań - chodniki, drogi rowerowe, oświetlenie i niezbędną infrastrukturę podziemną; wraz z łącznikiem do S14 zapewni wygodny dojazd do autostrady. W kolejnych latach miasto przebuduje ul. Rąbieńską oraz wybuduje dwie zupełnie nowe ulice. Pierwsza powstanie na przedłużeniu ul. Kaczeńcowej od Odrowąża do Rąbieńskiej, a druga od przedłużenia ul. Kaczeńcowej do Traktorowej w śladzie trasy Wojska Polskiego, która w przyszłości połączy się również z łącznikiem do S14" - przekazał Tomasz Andrzejewski z Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi.