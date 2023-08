Biznes i technologie

Łódź: Przedłużenie Trasy Górnej ma być oddane do ruchu w listopadzie

Autor: PAP

Data: 22-08-2023, 14:11

Budowa przedłużenia Trasy Górnej, które umożliwi kierowcom dotarcie z południowych dzielnic miasta do węzła Łódź Górna na autostradzie A1, przebiega zgodnie z planem - poinformował we wtorek Urząd Miasta Łodzi. Inwestycja za ponad 128 mln zł ma być oddana do ruchu na początku listopada.