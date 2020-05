Łódź przeznaczy 18 mln zł dla bezrobotnych na rozpoczęcie działalności gospodarczej

18 mln zł trafi do 400 bezrobotnych mieszkańców Łodzi z rewitalizowanych obszarów miasta na rozpoczęcie nowej działalności gospodarczej. Otrzymają oni 23 tys. zł jednorazowej dotacji, a przez kolejny rok co miesiąc do 2250 zł netto na opłacenie kosztów działalności.