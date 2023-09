W Łodzi rozpoczął się we wtorek Kongres Nowej Mobilności, prezentujący najważniejsze wyzwania związane z rozwojem sektora e-mobility. Minister klimatu Anna Moskwa napisała w liście do uczestników, że transformacja sektora motoryzacji będzie miała znaczny wpływ na polską gospodarkę.

Jak podkreślili organizatorzy kongresu, to największe wydarzenie zrównoważonego transportu w Europie Środkowo-Wschodniej. Przez trzy dni w łódzkiej hali EXPO ponad 300 prelegentów, wśród których są przedstawiciele instytucji unijnych, administracji centralnej i samorządowej, placówek dyplomatycznych, a także eksperci i praktycy rynku, ma omówić najważniejsze aspekty i wyzwania związane z rozwojem zrównoważonego transportu w Polsce i Europie.

"To czwarta edycja Kongresu Nowej Mobilności, czterokrotnie większa od pierwszej. To jest tempo, w którym rozwijamy się jako impreza, ale chcemy, żeby rozwijał się rynek. Ważne, że dziś cała branża jest tu razem i przez trzy dni będziemy mogli rozmawiać o rozwoju nowej mobilności, o tym, jak sprawić, by kolejne dekady były dla nas lepsze zarówno pod względem środowiskowym, ale także ekonomicznym. Bo elektromobilność to wielka szansa dla Polski" - powiedział podczas otwarcia kongresu dyrektor Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych (PSPA) Maciej Mazur.

W liście skierowanym do uczestników wydarzenia minister klimatu i środowiska Anna Moskwa wskazała, że spotykają się na nim przedstawiciele podmiotów, których aktywność ma wpływ na rozwój nowoczesnego transportu - administracji centralnej i samorządowej, branży motoryzacyjnej, nowych technologii, finansów oraz nauki.

"Stoimy w obliczu momentu, który na stałe zmieni nasze myślenie o energii, paliwach, czy środkach transportu. Akcentujemy jednak od dłuższego czasu, że tak istotne zmiany nie mogą ograniczać dostępu do mobilności. Od lat działania Ministerstwa Klimatu i Środowiska zmierzają do stworzenia jak najlepszych warunków do rozwoju transportu zeroemisyjnego, pojazdów bateryjnych oraz wykorzystujących wodór. Jednak nie zapominamy też o biopaliwach i paliwach syntetycznych" - zaznaczyła minister.

Dodała, że rząd w ramach różnego rodzaju programów przeznacza ponad 5 mld zł na rozwój nowych form mobilności, a większość tych środków trafia na rozwój nowoczesnego i ekologicznego transportu zbiorowego.

"Transformacja sektora motoryzacji będzie miała znaczny wpływ na polską gospodarkę. Polski sektor motoryzacyjny zatrudnia blisko 320 tys. osób, tj. 8 proc. ogółu zatrudnienia w przemyśle i generuje ponad 25 mld euro przychodu, co stanowi ponad 20 proc. w całkowitym eksporcie sektora przemysłowego. Polska jest jednym z największym dostawców części, komponentów i akcesoriów samochodowych w Europie. To również państwo siedzący dziś na tej sali zdecydujecie, w którym kierunku będzie przebiegać transformacja polskiej motoryzacji" - podkreśliła szefowa resortu i klimatu.

Kongres potrwa do czwartku. Części konferencyjnej, na którą złożą się debaty, sesje, panele, warsztaty i wystąpienia towarzyszą targi, na których można oglądać innowacyjne rozwiązania z całego łańcucha sektora e-mobility oraz premiery samochodów elektrycznych.