Łódź: Trwa nabór do konkursu dla młodych projektantów Złota Nitka

Autor: PAP

Data: 05-09-2023, 11:07

Do 11 września trwa nabór do konkursu dla młodych projektantów Złota Nitka, współorganizowanego przez Akademię Sztuk Pięknych w Łodzi. Wydarzenie, w którym debiutowało wielu uznanych obecnie twórców mody, to szansa na uzyskanie wsparcia w rozwijaniu własnej marki.