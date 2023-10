W poniedziałek rozpocznie się głosowanie w XI edycji Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego. W tym roku na realizację zgłoszonych i wybranych przez mieszkańców projektów miasto przeznaczyło blisko 30 mln zł. Łodzianie mogą oddać 5 głosów na projekty ponadosiedlowe i 5 na osiedlowe.

W jedenastej edycji Budżetu Obywatelskiego łodzianie będą wybierać spośród 799 zgłoszonych projektów - 660 osiedlowych i 139 w puli ponadosiedlowej.

"Budżet Obywatelski to moment, kiedy mieszkańcy mogą wziąć sprawy we własne ręce. To narzędzie partycypacji, które na stałe jest wpisane w łódzki kalendarz. Wpłynęło do nas ponad tysiąc wniosków, niemal 800 zostało dopuszczonych do głosowania. Jest w czym wybierać" - podkreślił przewodniczący Komisji Budżetu Obywatelskiego Rady Miejskiej w Łodzi Damian Raczkowski.

Łodzianie ze szczegółami proponowanych inwestycji mogą zapoznać się na stronie lodz.pl/bo. Zdecydowana większość zadań to projekty zielone - propozycje lokalizacji nowych parków, skwerów i nasadzeń. Po 160 projektów znalazło się w kategoriach "Sport i rekreacja" i "Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo". Nie brakuje też propozycji związanych z infrastrukturą drogową, edukacją, kulturą i zdrowiem.

W tym roku mieszkańcy Łodzi będą głosować przede wszystkim przez internet. Głos można oddać na stronie lodz.pl/bo.

W tradycyjny sposób można zagłosować w dniach 2-16 października jedynie w Fabryce Aktywności Miejskiej przy ul. Tuwima 10 w godzinach pracy urzędu (8-16 w poniedziałek i od środy do piątku oraz 9-17 we wtorek). Papierowy głos można oddać tylko osobiście, po okazaniu dowodu tożsamości, co oznacza, że nie będą przyjmowane karty wypełnione przez inne osoby.

Wyniki głosowania zostaną ogłoszone w listopadzie, a realizacja projektów rozpocznie się w 2024 r.

W dotychczasowych dziesięciu edycjach budżetu obywatelskiego zgłoszono 9 tys. 200 projektów, z czego mieszkańcy wybrali do realizacji 1948 zadań na blisko 330 mln zł.