Biznes i technologie

Łódź: Więcej połączeń Ryanaira w zimowym rozkładzie lotów z Portu im. Reymonta

Autor: PAP

Data: 28-06-2023, 17:45

Nowe połączenie do hiszpańskiej Malagi, powrót East Midlands oraz codzienne loty do Londynu Stansted znalazły się w zimowym rozkładzie lotów z lotniska w Łodzi. "To największa siatka połączeń Ryanair z Łodzi od dekady - 40 lotów tygodniowo na 7 trasach" - podkreśla zarząd lotniska.