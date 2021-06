Łódzka fabryka Gillette obchodzi swoje 15-lecie

Zakład w Łodzi to największa na świecie fabryka Gillette, z której produkty trafiają do niemal 100 krajów na całym świecie. W tym roku zakład obchodzi swoje 15-lecie.

Autor: portalspozywczy.pl

Data: 19-06-2021, 10:27

Zakład produkcyjny Gillette w Łodzi to największa fabryka koncernu na świecie. fot. mat. pras.

- Jesteśmy dumni, że Polska odgrywa tak istotną rolę w międzynarodowej strukturze naszej firmy. W latach 90-tych, po okresie transformacji, byliśmy jednym z pierwszych inwestorów w Polsce, który zaczął tu budować swoje najnowocześniejsze fabryki. Od tego czasu stworzyliśmy ponad 3 800 miejsc pracy w naszych fabrykach, biurze sprzedaży i marketingu, jednym z największych centrów IT na świecie oraz w europejskim Centrum Planowania i Logistyki. Nasze Biuro Główne w Warszawie, jest hubem dla Europy Centralnej i służy 120 milionom konsumentów w 10 krajach. Innowacje są źródłem naszego rozwoju, pozwalając nam dostarczać jeszcze lepsze produkty naszym konsumentom i partnerom handlowym na świecie – powiedział Gabriel Ragy, Senior Vice President i CEO Procter & Gamble w Europie Centralnej.

Gillette - łódzki zakład największy na świecie

Fabryka w Łodzi to największa na świecie fabryka Gillette, z której produkty trafiają do niemal 100 krajów na całym świecie. Na terenie 190 000 m2 ulokowane są trzy centra: produkcyjne, pakowania oraz centrum dystrybucyjne. Fabryka Gillette produkuje ostrza oraz maszynki do golenia, w tym maszynki Venus stworzone dla kobiet. Przedsiębiorstwo zatrudnia blisko 1 200 osób o zróżnicowanych profilach zawodowych, od techników, elektroników i mechaników, po inżynierów oraz kadrę administracyjną i zarządzającą. Ponadto fabryka współpracuje z zewnętrznymi centrami pakowania i dystrybucji, tworząc dodatkowe 1800 miejsc pracy.

- Otwierając w 2006 roku łódzką fabrykę Gillette, wiedzieliśmy, że to miejsce o dużym potencjale. Zaledwie w ciągu 15 lat, dzięki innowacyjności i zaangażowaniu pracowników, staliśmy się największym na świecie dostawcą ostrzy i maszynek Gillette. Wierzę, że w kolejnych latach fabryka będzie odnosiła podobne, a nawet większe sukcesy – komentuje Michael Eriksen, Senior Director fabryki P&G Gillette w Łodzi.

Gillette eliminuje plastik

Polska była drugim krajem na globalnej mapie P&G, w którym wszystkie zakłady produkcyjne ogłosiły, że pozostałości z ich produkcji nie trafiają na wysypiska. Łódzka fabryka osiągnęła ten status w 2010 roku. Wszystkie odpady produkcyjne powstające w fabryce są poddawane recyklingowi na miejscu lub we współpracy z wyspecjalizowanymi firmami. Przykładowo, dzięki zastąpieniu plastikowych opakowań produktów premium Gillette i Gillette Venus tekturowymi, firma wyeliminowała 545 ton odpadów plastikowych rocznie (wg danych dot. sprzedaży za ub. rok). Innym znaczącym przykładem, w jaki sposób fabryka Gillette dąży do zmniejszenia swojego śladu środowiskowego jest wprowadzenie rPET w miejsce pierwotnego plastiku. Teraz materiał PCR znajduje się w większości opakowań maszynek i ostrzy Gillette i Gillette Venus.

- Od początku istnienia fabryki staramy się być dobrym sąsiadem i wspierać lokalną społeczność. Znaleźliśmy tu wspaniałych partnerów, z którymi możemy pomagać potrzebującym. Nasi pracownicy aktywnie angażują się w inicjatywy dotyczące zrównoważonego rozwoju, jak np. eliminacja plastiku z kantyn, ograniczenie zużycia wody i energii, a także dzielą się wiedzą i inspirują młodzież ze szkół podstawowych do poznania korzyści płynących z odpowiedzialnego życia. Ponadto wspólnie z mieszkańcami Łodzi sadzą drzewa i dbają o czystość w najbliższej okolicy. – komentuje Agnieszka Adamus, Dyrektor HR P&G Gillette.