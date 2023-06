Minister rozwoju i technologii Waldemar Buda przekazując uczniom szkoły w Brzezinach w woj. łódzkim 150 czytników Kindle i 50 tabletów zainaugurował w tym regionie akcję "Cyfrowy Uczeń". Jak podkreślił, kompetencje cyfrowe są dziś niezbędne do spełniania marzeń i karier zawodowych.

Akcję "Cyfrowy Uczeń" w Łódzkiem zainaugurowano w środę w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Brzezinach. Jej celem jest niwelacja wykluczenia cyfrowego i zmniejszenie różnic w dostępie do nowoczesnej technologii pomiędzy poszczególnymi uczniami.

"Przekazujemy w ręce uczniów najnowocześniejszy sprzęt - czytniki ebooków i tablety. Znaczenie obcowanie z cyfrową technologią jest obecnie nie do przecenienia. Dziś, wychodząc ze szkoły po zakończeniu nauki musicie być gotowi do funkcjonowania w świecie, który jest cyfrowy i będzie jeszcze bardziej cyfrowy. Każdy uczeń musi być gotowy na wyzwania, jakie ta technologia niesie, a także na szanse i możliwości, jakie technologia stwarza każdemu z was, żeby rozwijać swoje zainteresowania oraz kariery" - mówił do uczniów Michał Kanownik, prezes Związku Cyfrowa Polska, który zorganizował akcję wspólnie z firmą Amazon.

Minister rozwoju i technologii wskazał, że niewielkie urządzenia przekazane uczniom są dziś niezbędne do codziennego funkcjonowania. Jak mówił Buda, z powodu nieustannego rozwoju świata ucyfrowienie życia jest już rzeczywistością i dlatego tak istotne jest posiadanie kompetencji cyfrowych.

"Z punktu widzenia ministra rozwoju i technologii im więcej nauczycie się z zakresu kompetencji cyfrowych, tym łatwiej będzie wam w przyszłości funkcjonować, zarówno w życiu społecznym, jak i zawodowym" - przekonywał uczniów.

Buda dodał, że w ostatnim czasie systematycznie zwiększa się liczba inwestycji firm technologicznych w Polsce i żeby realizować w nich swoje marzenia oraz karierę niezbędne jest posiadanie kompetencje cyfrowe.

"Ten sprzęt - mam nadzieję - was do tego przybliży. Jesteście na początku rozwoju swoich karier i musicie zastanowić się, w którym kierunku pójść. Ale bez względu na to, czy będziecie lekarzami, prawnikami, informatykami kompetencje cyfrowe będą wam potrzebne" - tłumaczył.

Szef resortu rozwoju i technologii zaapelował do władz szkoły, by uczniowie mogli korzystać z czytników ebooków i tabletów również podczas rozpoczynających się w piątek wakacji. "Proponuję wyzwanie, by każdy, kto pobierze czytnik na wakacje zobowiązał się do przeczytania w czasie wakacji dwóch książek" - zachęcał.

Przedstawiciel firmy Amazon Adam Owczarek poinformował, że do uczniów w całym kraju trafi w sumie ponad 8 tysięcy czytników ebooków i tabletów.

"Akcja rozpoczęła się jako mała inicjatywa, ale szybko ewaluowała i w najbliższym czasie przekażemy ponad 8 tys. sztuk sprzętu do wielu placówek edukacyjnych w całej Polsce. Cieszy mnie fakt, że istnieją instytucje i organizacje, które dostrzegają potrzebę cyfryzacji i pomagają nam dotrzeć do uczniów. Pamiętajcie, że z technologia może służyć do rozrywki, ale również do edukacji i to nieodzowna część naszego życia" - zaznaczył.