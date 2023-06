Modernizacja stacji Bełchów przekroczyła półmetek - od czerwca podróżni korzystają z nowego, wyższego peronu, który zapewnia lepszy dostęp do pociągów - podały PKP PLK. Wartość inwestycji realizowanej przez spółkę i finansowanej ze środków budżetowych to 58,2 mln zł.

"Modernizacja stacji Bełchów przekroczyła półmetek. Od czerwca podróżni korzystają z części nowego wyższego peronu, który zapewnia lepszy dostęp do pociągów. Przebudowany układ torowy po wschodniej stronie stacji sprzyja poprawie obsługi ruchu towarowego. Wartość inwestycji realizowanej przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. i finansowanej ze środków budżetowych wynosi 58,2 mln zł" - poinformował w czwartek Rafał Wilgusiak z PKP PLK.

Jak podał, już gotowa jest pierwsza krawędź nowego, wyższego peronu; w budowie jest druga. Poza tym nowy peron, po zakończeniu prac zyska nowe wiaty, ławki i tablice informacyjne; będzie lepiej oświetlony i wyposażony w czytelne oznakowanie.

Na stacji Bełchów zaplanowano również przebudowę czterech torów - dwa z nich już zmodernizowano. Nowy układ torowy zapewni lepszą obsługę ruchu towarowego i pasażerskiego. Wymieniono 7 z 16 rozjazdów. Do wykonania pozostała budowa elementów nowoczesnego systemu sterowania ruchem kolejowym. Poziom bezpieczeństwa zwiększą nowe urządzenia oraz system monitoringu na przejeździe kolejowo-drogowym na ul. Przemysłowej w Bełchowie.

Według PKP PLK, efektem inwestycji będzie wzrost prędkości przejazdu pociągów pasażerskich do 160 km/h - obecnie jest to 100 km/h - i towarowych do 100 km/h (z obecnych 60 km/h). Możliwy będzie przejazd cięższych składów z ładunkami o długości 740 metrów. Takie rozwiązanie jest istotne do obsługi linii Skierniewice - Łowicz, będącej ważną częścią kolejowego korytarza transportowego wschód - zachód.

Sprawne przejazdy umożliwi przebudowa sieci trakcyjnej oraz nowe komputerowe urządzenia sterowania ruchem kolejowym. Poprawi się przepustowość linii, dzięki czemu z trasy skorzysta większa liczba składów.

Prace na odcinku Bełchów - Łowicz realizowane są ze środków krajowych; w ramach projektu w ubiegłych latach przebudowano tory na odcinku Bełchów - Łowicz oraz zmodernizowano przystanek Bobrowniki. Wartość tych prac to ok. 35 mln zł.