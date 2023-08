Deszczowy przełom lipca i sierpnia wpłynął na opóźnienie żniw w województwie łódzkim. "W poszczególnych gminach skoszone jest od 40 do 60 proc. zbóż" - powiedział PAP prezes zarządu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego (IRWŁ) Bronisław Węglewski.

Deszczowy przełom lipca i sierpnia wpłynął na opóźnienie końca rozpoczętych w lipcu żniw w województwie łódzkim. Węglewski, który jest również wójtem w gminie Buczek, przyznał, że w jego okolicy udało się skosić zaledwie połowę zbóż.

"W Łódzkiem, w zależności od rejonu, skoszone jest od 40 do 60 proc. zbóż. To są takie żniwa +kradzione+, bo pogoda od połowy lipca jest niesprzyjająca. Kiedy było potrzeba wody, to przez ponad trzy tygodnie nie spadła ani kropla deszczu, natomiast gdy chcieliśmy kosić, to pojawiły się opady, a to powoduje obniżenie parametrów i zamiast pszenicy chlebowej mamy paszową, która obecnie sprzedaje się za bezcen" - wyjaśnił Węglewski.

Dodał, że od 4 do 29 czerwca w większości gmin w regionie odnotowano zero opadów, a ponieważ jest to okres wykształcania się ziarna, do którego potrzebna jest woda, więc tegoroczne plony mogą być niższe.

"Mimo to, jak na takie warunki i suszę, jak ktoś dbał, to plony będzie miał dobre. Największym problemem pozostaje cena. Na przykład dwa lata temu sprzedawałem rzepak po 4,8 tys. zł za tonę, teraz sprzedaż idzie za 1,7 tys. zł. Ile trzeba byłoby wyprodukować, aby nadrobić to tonażem - tonę więcej? To praktycznie niemożliwe" - zaznaczył prezes IRWŁ.

Według Węglewskiego, ceny produktów rolnych spadają codziennie. Jak podał, pszenżyto kosztuje 720 zł z transportem - po jego odjęciu wychodzi 660 zł za tonę; żyto 590 zł/tona, zaś za tonę pszenicy konsumpcyjnej można byłoby uzyskać nawet 900 zł.

"Ale ciągle deszcz pada, parametry zboża spadają i konsumpcyjnej pszenicy praktycznie nie ma, jest jedynie taka za 760 zł, czyli ponad dwukrotnie tańsza niż dwa lata temu. To sprawia, że sytuacja rolników z gospodarstw małych i średnich, utrzymujących się z produkcji rolnej, jest nie tyle zła, co bardzo zła" - podkreślił.

Wędlewski wspomniał, że gdy 21 lat temu obejmował funkcję wójta w gminie Buczek, to na jego terenie było ponad 400 gospodarstw utrzymujących się z rolnictwa. "Obecnie jest to nie więcej niż 50 gospodarstw. I nie można powiedzieć, że jakoś znacząco powiększyły się ich areały, bo powyżej 100 ha liczą sobie tylko trzy gospodarstwa, a reszta jest mniejsza. A żeby utrzymać z produkcji rolnej na przyzwoitym poziomie rodzinę z dwojgiem dzieci, to trzeba mieć te 100 ha" - ocenił.

Według danych Urzędu Statystycznego (US) w Łodzi w 2022 r. zbiory zbóż w woj. łódzkim wyniosły 2595,9 tys. ton i w odniesieniu do 2021 r. były wyższe o 7,3 proc. Plony zbóż ogółem wyniosły 46,2 dt/ha, czyli o 14,1 proc. więcej niż przed rokiem. W porównaniu z przeciętnymi plonami krajowymi były niższe o 7,1 proc.

Największą powierzchnię zajmowały uprawy pszenżyta ozimego, na drugim miejscu była pszenica, na trzecim - kukurydza. Wartość produktów roślinnych skupionych w ubiegłym roku bezpośrednio od producentów rolnych mających siedzibę na terenie Łódzkiego wyniosła 1678,8 mln zł i w porównaniu z 2021 r. była o 21,4 proc. większa.

W 2022 r. skupiono w regionie 51,1 tys. ton zbóż ogółem - o 3,7 proc. mniej niż rok wcześniej. Prawie 60 proc. z nich stanowiła pszenica, 19,2 proc. żyto, a 15,5 proc. pszenżyto.Z podsumowania danych US wynika, że w ubiegłym roku w Łódzkiem wyższe niż przed rokiem były zbiory zbóż, rzepaku i rzepiku oraz owoców z drzew owocowych w sadach. Niższe natomiast były zbiory ziemniaków, buraków cukrowych, warzyw gruntowych i owoców z krzewów owocowych w sadach. Zmniejszyło się też pogłowie bydła i trzody chlewnej.

Skupiono więcej żywca drobiowego i mleka krowiego, a mniej zbóż, warzyw, owoców, ziemniaków, żywca wieprzowego i wołowego. W 2022 r. - w porównaniu z rokiem poprzedzającym - wzrosły ceny skupu zbóż, ziemniaków, żywca wołowego, wieprzowego i drobiowego oraz mleka krowiego.